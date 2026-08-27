Muere Rubén Rada, ícono del candombe uruguayo, a los 83 años

La música uruguaya está de luto tras el fallecimiento de Rubén Rada, compositor, percusionista y referente del candombe, quien murió a los 83 años.
La noticia fue confirmada este miércoles por la familia del músico a través de un comunicado publicado en redes sociales, donde señalaron que Rada falleció después de un mes de luchar contra una neumonía y sus complicaciones.
El artista había sido hospitalizado el pasado 4 de agosto debido a un cuadro de neumonía bilateral. Su familia no dio a conocer mayores detalles sobre las causas de su muerte.
"Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 hs. se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones", escribieron en sus redes para dar a conocer la noticia.
Tras confirmarse el fallecimiento, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, recordó al músico con una fotografía en la que ambos aparecen sentados juntos y acompañó la imagen con un mensaje de reconocimiento a su trayectoria.
“Gracias por tu creatividad, por tu alegría, por tu generosidad. Por hacernos disfrutar de tus historias y hacernos reír tanto”, escribió el mandatario uruguayo.
Gracias por tu creatividad, por tu alegría, por tu generosidad. Por hacernos disfrutar de tus historias y hacernos reír tanto. pic.twitter.com/yOCxpwAoSP— Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) August 26, 2026
Las muestras de cariño también llegaron desde distintas instituciones del país.
Una de ellas fue la Selección de Uruguay lamentó la muerte de Rada y destacó su importancia como ícono de la música, la cultura y la sociedad uruguaya.
Lamentamos con profundo dolor el fallecimiento de Ruben Rada, ícono de la música, la cultura y la sociedad uruguaya.— AUF (@AUFOficial) August 26, 2026
Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y allegados.
QEPD pic.twitter.com/OWMJAKaZow
Rada dejó una amplia colección de canciones que forman parte de la memoria colectiva de Uruguay, entre ellas “Ayer te vi”, “Candombe para Gardel”, “Botija de mi país”, “Quién va a cantar”, “Cha Cha Muchacha” y “Mi país”.
Su música también acompañó celebraciones y momentos importantes para los uruguayos. En 2025 participó en un concierto en línea organizado por el Gobierno para conmemorar los 200 años de la independencia del país.
Uno de sus grandes reconocimientos internacionales llegó en 2011, cuando recibió el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación por su trayectoria y contribución a la música.
La influencia de Rada trascendió generaciones y géneros musicales. El uruguayo colaboró con artistas como Trueno, Pekeño 77, Cazzu, Neo Pistea, Bhavi y La Vela Puerca, acercando su propuesta a nuevas audiencias.
En los últimos meses de su vida, Rada continuó activo en la música. Había lanzado “¿Quién va a cantar?”, un ciclo de encuentros musicales difundido en YouTube, y preparaba el regreso de Tótem, histórica agrupación de funk y candombe surgida a comienzos de la década de 1970.
Con su muerte, Uruguay pierde a una de las figuras más importantes de su identidad musical, mientras su legado permanece en las canciones que durante décadas acompañaron la celebración, la nostalgia y la vida cotidiana del país.