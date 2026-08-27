Muere Rubén Rada, ícono del candombe uruguayo, a los 83 años

El músico falleció tras pasar un mes luchando contra una neumonía y sus complicaciones; su legado marcó generaciones y trascendió fronteras y géneros musicales

La música uruguaya está de luto tras el fallecimiento de Rubén Rada, compositor, percusionista y referente del candombe, quien murió a los 83 años.

La noticia fue confirmada este miércoles por la familia del músico a través de un comunicado publicado en redes sociales, donde señalaron que Rada falleció después de un mes de luchar contra una neumonía y sus complicaciones.

El artista había sido hospitalizado el pasado 4 de agosto debido a un cuadro de neumonía bilateral. Su familia no dio a conocer mayores detalles sobre las causas de su muerte.

"Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 hs. se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones", escribieron en sus redes para dar a conocer la noticia.

Tras confirmarse el fallecimiento, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, recordó al músico con una fotografía en la que ambos aparecen sentados juntos y acompañó la imagen con un mensaje de reconocimiento a su trayectoria.

“Gracias por tu creatividad, por tu alegría, por tu generosidad. Por hacernos disfrutar de tus historias y hacernos reír tanto”, escribió el mandatario uruguayo.