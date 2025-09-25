Muere Roberto 'Oso' Milchorena, cofundador de El Tri

Roberto 'Oso' Milchorena, cofundador de Three Souls In My Mind y parte de la historia de El Tri, falleció a los 83 años esta madrugada

Roberto “Oso” Milchorena, bajista y fundador de Three Souls In My Mind (banda que más tarde daría origen a El Tri junto con Alex Lora), falleció a los 83 años durante la madrugada del 24 de septiembre.

El deceso fue confirmado por Charlie Hauptvogel, baterista del grupo, quien compartió que Michorena enfrentaba problemas de salud desde hace años, principalmente intestinales, lo que lo había alejado del escenario y de su instrumento.

Recordado por su participación en el legendario Festival de Avándaro en 1971, el “Oso” dejó una huella profunda en la historia musical del país.

Hauptvogel lo describió como un caballero con gran formación cultural y musical, alguien que marcó la diferencia en una escena donde “faltan verdaderos rocanroleros”.

La presencia de Michorena en Avándaro se mantiene como parte de la memoria colectiva del rock nacional. Alex Lora recordó en 2021 que tocar en aquel festival fue “como un sueño”, describiendo el momento como el clímax del movimiento jipiteca en México.