Muere Robert Carradine, ícono de ‘Revenge of the Nerds’

El actor falleció a los 71 años; su familia reveló que luchó casi dos décadas contra el trastorno bipolar y busca crear conciencia

El actor estadounidense Robert Carradine, recordado por sus papeles en Revenge of the Nerds y la serie Lizzie McGuire, murió a los 71 años.

En un comunicado, su familia informó que el intérprete se quitó la vida tras vivir casi dos décadas con trastorno bipolar. Explicaron que decidieron hacer pública la causa para ayudar a combatir el estigma alrededor de las enfermedades mentales.

“Queremos que la gente lo sepa, y no hay nada de malo en ello”, expresó su hermano Keith Carradine al medio Deadline.

Homenajes del elenco de Lizzie McGuire

La actriz Hilary Duff, quien interpretó a su hija en pantalla, encabezó los mensajes de despedida.

“Esto duele. Es realmente difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo”, escribió en Instagram.

Duff recordó la calidez que Carradine aportaba al set y dijo sentirse “eternamente agradecida” por el apoyo que recibió de él durante la serie producida por Disney Channel.

Nacido el 24 de marzo de 1954 en Hollywood, era hijo del actor John Carradine y hermano de David Carradine y Keith.

Impulsado por David, obtuvo su primer papel en The Cowboys, protagonizada por John Wayne.

Durante los años setenta participó en Malas calles, dirigida por Martin Scorsese, y en Coming Home, junto a Jane Fonda.

De ícono ochentero a padre televisivo

Su mayor popularidad llegó en los años 80 al interpretar a Lewis Skolnick en la saga Revenge of the Nerds, convertida en un clásico de la comedia juvenil. También participó en filmes como The Long Riders con Mark Hamill, The Big Red One, Escape from LA y Django Unchained de Quentin Tarantino.

En la década de 2000 conquistó a nuevas generaciones como Sam McGuire en Lizzie McGuire.

La familia lo describió como un “amado padre, abuelo, tío y hermano” y un “faro de luz” para quienes lo rodeaban.

Carradine estuvo casado con Edie Mani entre 1990 y 2018 y tuvo tres hijos, entre ellos la actriz Ever Carradine.

“Esperamos que su trayectoria pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma que acompaña a las enfermedades mentales”, señalaron.