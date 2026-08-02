Muere Richard L. O'Connor, ganador del Emmy, a los 96 años

Richard L. O'Connor, productor y ejecutivo de Hollywood, falleció a los 96 años tras una trayectoria ligada a exitosas películas y series

Richard L. O'Connor, productor de televisión ganador del premio Emmy y reconocido ejecutivo de la industria cinematográfica, falleció el pasado 22 de julio en Palm Desert a los 96 años de edad, informó su familia. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte.

Durante una carrera de más de cuatro décadas, O'Connor dejó huella en Hollywood al participar en la producción y desarrollo de importantes proyectos para cine y televisión. Entre las cintas con las que estuvo vinculado destacan On Golden Pond, The Muppet Movie, Raise The Titanic y Movie, Movie, además de producciones televisivas como Friendly Fire.

Una carrera consolidada en Hollywood

Nacido el 7 de enero de 1930 en San Francisco, Richard O'Connor sirvió junto a su hermano gemelo, Don, en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos durante la Guerra de Corea. Tras concluir sus estudios universitarios, inició su trayectoria en la industria del entretenimiento trabajando en la sala de correo de CBS Television City, desde donde comenzó un ascenso que lo llevó a convertirse en productor y ejecutivo de estudio.

Su experiencia le permitió desempeñar un papel importante en diversas producciones cinematográficas y televisivas que marcaron distintas etapas de la industria del entretenimiento estadounidense.

Reconocimiento con un premio Emmy

En 1989 obtuvo un premio Emmy en la categoría de Mejor Programa Infantil gracias a la producción de la película para televisión A Mother's Courage: The Mary Thomas Story, protagonizada por Alfre Woodard.

Como productor también trabajó en series y miniseries como Dr. Quinn, Medicine Woman, Amerika, A Death in California, Fatal Vision y Angels in the Endzone, consolidando una trayectoria reconocida tanto en el cine como en la televisión.

Richard L. O'Connor deja como sobrevivientes a su esposa Brona; sus hijas Kathleen, Triglia y Karen; sus hijastros Kate, Marc y Matt, además de cuatro nietos, dos bisnietos y una tataranieta.