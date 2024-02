Muere Renata Flores, actriz de 'Rosa Salvaje'

En 1964, Renata Flores dio sus primeros pasos como cantante de rock and roll. Sin embargo, descubrió que su verdadera pasión residía en la actuación.

El medio del espectáculo está de luto. Renata Flores, querida actriz mexicana que protagonizó varias telenovelas, murió este viernes a los 74 años de edad, informó La Casa del Actor, donde vivió sus últimos años.

Hasta el momento se desconocen las causas del deceso.

¿Quién fue la actriz Renata Flores?

Renata Flores dio sus primeros pasos en el mundo artístico como cantante de rock and roll en 1964. "Mi novio Juan" (versión en español de My Boyfriend’s Back) y posteriormente "Mi novio esquimal" (que era versión de My Boy Lollipop) fueron sus canciones más destacadas en esta faceta, donde tuvo participaciones regulares en un programa llamado ‘Orfeón à-Go Gó’ bailando ritmos modernos.

En ese mismo tiempo, Renata tomaba clases de actuación con Seki Sano, el acting coach más célebre de aquella época. Además, participó en obras de teatro experimental, como la aclamada “A puerta cerrada” de Sartre, dirigida por el famoso Alfredo Gurrola.

En la televisión, Renata interpretó a villanas juveniles en los melodramas “Gente sin historia” (1967) y “Juventud, divino tesoro” (1968). Su estatura imponente (casi 1.80 metros), rasgos angulosos y voz grave la convirtieron en un amuleto de la buena suerte para los productores, especialmente Valentín Pimstein, quienes le ofrecían papeles de villana.

En 1982, la actriz tuvo un rol memorable como la señorita Irene, la institutriz en la telenovela “Chispita”, inspirada en la célebre Fräulein Rottenmeier de la famosa novela infantil “Heidi”. Luego, en 1987, alcanzó su mayor popularidad al interpretar a Leopoldina, ama de llaves de la familia Linares, en la exitosa telenovela “Rosa Salvaje”, protagonizada por Verónica Castro.

A lo largo de su trayectoria, Renata participó en otras telenovelas como “Mi querida Isabel”, “La usurpadora”, “Rosalinda”, “Carita de ángel”, “¡Vivan los niños!”, “Rebelde” y “Lola, érase una vez”. Sin embargo, su última aparición en televisión fue en la novela “Amores verdaderos” (2013), donde interpretó a la socialité Imperia Roca antes de desaparecer misteriosamente de la pantalla.

Renata Flores vivía en situación de calle

En 2020, el youtuber Alejandro Zúñiga compartió algunas fotos tomadas por los vecinos de la actriz y mostraban que la actriz se encontraba viviendo en situación de calle en la Colonia Narvarte, en la Ciudad de México.

Asimismo, solicitaban a La Casa del Actor, casa de retiro del gremio, que ayudaran a Renata Flores porque, dados sus problemas económicos, dormía en el interior de un coche y tenía problemas de salud.

