Muere Peter Van Norden, actor de 'Loca Academia de Policía 2'

Peter Van Norden falleció a los 75 años en California. Participó en cine, televisión y teatro durante una trayectoria de más de cuatro décadas

El actor Peter Van Norden, reconocido por sus participaciones en películas como Loca Academia de Policía 2: Su primera misión y la miniserie Apocalipsis (The Stand), falleció el jueves en California a los 75 años. La noticia fue confirmada por su hijo, Robert, a través de Instagram.

Nacido en Nueva York, Van Norden se graduó de la Universidad de Colgate e inició su carrera artística sobre los escenarios, donde participó en montajes como Medida por medida, Un escándalo en el campo y Romeo y Julieta.

Trayectoria en cine y televisión

Su debut en la pantalla grande llegó con la película Squeeze Play (1979), y posteriormente formó parte del elenco de producciones como Waitress!, The Accused y Gigli.

En The Accused, protagonizada por Jodie Foster y Kelly McGillis, dio vida al abogado Paulsen. Uno de sus papeles más recordados fue el del agente canino Vinnie Schtulman en Loca Academia de Policía 2: Su primera misión, donde compartió escena con Steve Guttenberg.

Durante la década de 1980 también realizó numerosas participaciones especiales en series de televisión como Cheers, St. Elsewhere, TJ Hooker, Silver Spoons, Family Ties y Murder, She Wrote.

Papeles destacados

En 1994 interpretó a Ralph Brentner en la miniserie Apocalipsis (The Stand), basada en la obra de Stephen King, donde encarnó a un granjero que emprende un viaje para escapar del caos provocado por un virus convertido en arma biológica.

También dio vida a Henry Kissinger en la serie Dark Skies y apareció en producciones como Tales From the Crypt, Nash Bridges y Family Matters.

En años posteriores continuó activo con participaciones en series como 9-1-1, Without a Trace, Days of Our Lives, ER y The Invisible Man, además de mantener su vínculo con el teatro colaborando con diversas compañías.

Peter Van Norden deja a su esposa, Wendy, y a su hijo, Robert, quien confirmó públicamente su fallecimiento.