Muere Owain Rhys Davies, actor de Twin Peaks a los 44 años

Owain Rhys Davies, actor galés conocido por sus participaciones en Twin Peaks y The OA, falleció de manera repentina, informó su familia

El actor galés Owain Rhys Davies, reconocido por su trabajo en producciones como Twin Peaks: The Return y The OA, murió de forma repentina durante el fin de semana a los 44 años de edad.

La noticia fue dada a conocer por su hermano, Rhodri Davies, a través de una publicación en redes sociales, donde informó que la familia atraviesa un momento de profundo dolor y que aún existen interrogantes sobre las circunstancias de su fallecimiento.

En el mensaje, explicó que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, Owain Rhys Davies murió de manera repentina, natural y en paz, aunque señaló que todavía quedan preguntas sin respuesta relacionadas con lo ocurrido.

Una carrera ligada a producciones de culto

Davies alcanzó notoriedad entre los seguidores de la televisión por su interpretación del agente del FBI Wilson en Twin Peaks: The Return, la continuación de la emblemática serie creada por David Lynch y estrenada en 2017.

El actor participó en tres episodios de la producción, compartiendo escenas con el propio Lynch, quien dio vida al subdirector del FBI Gordon Cole.

Además de su paso por Twin Peaks, formó parte del elenco de The OA, la serie de Netflix que se convirtió en una propuesta de culto por su mezcla de drama, ciencia ficción y misterio.

Su trayectoria también incluyó participaciones en la película Alicia a través del espejo (2016), protagonizada por Johnny Depp y Helena Bonham Carter, así como en el filme de terror La guía de un asesino en serie para la vida, estrenado en 2019.

Familia destaca su generosidad y legado

Al comunicar la noticia, Rhodri Davies destacó el impacto humano que su hermano tuvo en quienes lo rodearon a lo largo de su vida.

Señaló que la enorme cantidad de mensajes recibidos por familiares y amigos en los últimos días refleja el cariño, la amistad y la generosidad que caracterizaban al actor.

La familia aseguró sentirse profundamente conmovida por las muestras de afecto recibidas, las cuales consideran una prueba de la huella que Owain dejó en numerosas personas.

Fans de Twin Peaks le rinden homenaje

Tras conocerse la noticia, la comunidad de seguidores de Twin Peaks también expresó sus condolencias.

La cuenta especializada @welcometotwinpeaks publicó un homenaje acompañado de una fotografía de Davies junto a David Lynch durante una grabación de la serie.

En el mensaje, los administradores enviaron sus pensamientos y apoyo a familiares, amigos y seres queridos del actor, además de agradecerle por haber formado parte del universo de Twin Peaks a través de su personaje del agente Wilson.

La muerte de Owain Rhys Davies deja consternados a compañeros, seguidores y miembros de la industria audiovisual que reconocieron su trabajo en algunas de las producciones más recordadas de los últimos años.