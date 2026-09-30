Muere Otto Sirgo, actor y director cubano-mexicano

Su fallecimiento deja un amplio legado en la televisión mexicana, donde construyó una carrera caracterizada por su participación en producciones

El actor y director cubano-mexicano Otto Sirgo, reconocido por una trayectoria de más de cinco décadas en la televisión, el teatro y el cine, falleció este martes 29 de septiembre a los 79 años.

La Asociación Nacional de Actores confirmó la muerte del intérprete y expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros. .

Una figura constante de las telenovelas mexicanas

Otto Sirgo Haller nació el 19 de diciembre de 1946 en La Habana, Cuba, aunque desarrolló la mayor parte de su carrera en México, país del que obtuvo la nacionalidad.

Su trayectoria comenzó a finales de la década de 1960 y quedó marcada por personajes en producciones como Rosa salvaje, Alcanzar una estrella II, Lazos de amor, El juego de la vida, Mujer de madera y Sortilegio.

También participó en Por ella soy Eva, Tres veces Ana, Vencer el pasado, Falsa identidad y Eternamente amándonos, con personajes que lo mantuvieron vigente entre distintas generaciones de televidentes.

Uno de sus trabajos más recientes fue una participación especial como el juez Benítez en Doménica Montero, producción estrenada en plataformas durante diciembre de 2025 y transmitida por televisión en 2026.

También desarrolló una carrera como director

Además de su trabajo frente a las cámaras, Sirgo se desempeñó como director de escena en proyectos como Papá soltero, Agujetas de color de rosa, El alma no tiene color y Dos mujeres en mi casa.

En el cine formó parte de Por la libre, mientras que en plataformas participó en Ingobernable. Su trayectoria incluyó igualmente numerosas obras teatrales y reconocimientos por su desempeño sobre los escenarios.

Provenía de una familia dedicada a la actuación

El actor era hijo del intérprete cubano Otto Sirgo Prieto y de la actriz mexicana Magda Haller, además de nieto de Conchita Gentil Arcos, figura del teatro y del cine mexicano.

Estuvo casado durante casi 47 años con la actriz Maleni Morales, con quien tuvo a sus hijas Valerie y Tania. Morales falleció en noviembre de 2020 a consecuencia de una trombosis pulmonar.

Sirgo recibió dos premios TVyNovelas por sus actuaciones en Alcanzar una estrella II y Lazos de amor. En 2015 también fue reconocido con el Micrófono de Oro a la Excelencia Artística.

Su fallecimiento deja un amplio legado en la televisión mexicana, donde construyó una carrera caracterizada por la continuidad, la versatilidad y su participación en producciones que marcaron distintas etapas de las telenovelas.