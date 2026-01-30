Muere músico Óscar Alvarado por heridas de riña en Durango

El 18 de enero se reportó una riña al exterior de un salón de eventos, donde se produjo una confrontación que escaló al uso de armas de fuego

Óscar Alvarado, músico del regional mexicano duranguense, falleció en el Hospital 450 tras permanecer internado más de una semana por heridas de bala derivadas de un altercado ocurrido en el exterior de un establecimiento. Autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para determinar responsabilidades.

De acuerdo con reportes médicos preliminares, el deceso se registró alrededor de la 1:00 de la madrugada a consecuencia de un paro cardiaco asociado a la gravedad de las lesiones que presentaba desde su ingreso al centro médico.

Cómo ocurrió la agresión contra Óscar Alvarado

Los hechos se remontan al 18 de enero, cuando se reportó una riña al exterior de un salón de eventos en Durango, donde se produjo una confrontación entre varias personas que escaló al uso de armas de fuego. En ese punto, el músico resultó herido y fue trasladado para recibir atención hospitalaria.

Tras el reporte de detonaciones, cuerpos de seguridad y emergencia acudieron a la zona para atender a los lesionados y asegurar el perímetro.

Como parte de las diligencias, se consideran registros de cámaras, testimonios y peritajes de campo para reconstruir la secuencia de lo ocurrido y la participación de cada persona involucrada.

Qué acciones realizaron las autoridades tras la riña

Después del altercado se desplegó un operativo interinstitucional en la zona, con participación de la Fiscalía General del Estado de Durango, corporaciones locales y Guardia Nacional. En el sitio se realizaron aseguramientos y levantamiento de indicios.

Las autoridades integraron entrevistas, evidencia balística y dictámenes médicos a la carpeta de investigación. El seguimiento continuó durante los días posteriores mientras el músico permanecía hospitalizado.

Heridas lo mantenían delicado y fallece la madrugada del jueves

Durante su estancia médica, el paciente se mantuvo bajo atención especializada debido a la gravedad de las heridas por proyectil. El informe preliminar refiere que la causa final fue un paro cardiaco relacionado con las complicaciones clínicas.

Qué se investiga sobre un mando de seguridad señalado

El caso generó atención adicional por señalamientos hacia un mando de la Secretaría de Seguridad Pública estatal que presuntamente estuvo en el lugar del altercado. La dependencia informó que el elemento se encontraba en periodo vacacional y no portaba armas de cargo.

También se dio a conocer que el agente solicitó separarse de su función de manera voluntaria mientras se desarrollan las indagatorias ministeriales. La medida fue integrada al expediente para facilitar la revisión de hechos.

Cuál es la postura de autoridades estatales

Autoridades del estado indicaron que, conforme a datos preliminares, no se ha establecido responsabilidad directa del agente señalado. Se añadió que habría resultado afectado durante el intercambio de disparos, lo que forma parte de las líneas de análisis.

La Fiscalía estatal continuará con la integración de pruebas y deslinde de responsabilidades. El proceso incluye dictámenes forenses, análisis de trayectoria de disparos y verificación de la participación de cada involucrado.