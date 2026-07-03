Muere Moritz Borman, productor de la saga 'Terminator'

El productor alemán Moritz Borman, colaborador de Oliver Stone y responsable de filmes como "Terminator 3", falleció a los 71 años en Múnich

El productor alemán Moritz Borman, reconocido por su trabajo en películas como Terminator 3: La rebelión de las máquinas, Terminator Salvation y por su colaboración con el director Oliver Stone, falleció este miércoles en Múnich a los 71 años.

La noticia fue confirmada por sus socios de producción de larga trayectoria, Eric Kopeloff y Philip Schulz-Deyle. Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de su fallecimiento.

Una trayectoria con más de 25 largometrajes

A lo largo de su carrera, Borman produjo más de 25 películas, abarcando géneros como el thriller político, las adaptaciones literarias y las grandes producciones de acción.

Su primer gran reconocimiento llegó con Bajo el volcán (1984), dirigida por John Huston y basada en la novela de Malcolm Lowry. La cinta obtuvo elogios de la crítica y consiguió una nominación al Premio Óscar para Albert Finney por su actuación, además de una candidatura por su banda sonora.

También produjo El americano impasible (2002), adaptación de la novela de Graham Greene protagonizada por Michael Caine y Brendan Fraser. La película le valió a Caine una nominación al Óscar como Mejor Actor.

Colaborador frecuente de Oliver Stone

Entre sus trabajos junto a Oliver Stone destacan Alexander, World Trade Center, Savages, W. y Snowden, producciones que abordaron temas históricos, políticos y de actualidad.

Además, su filmografía incluye K-19: La viuda negra, protagonizada por Harrison Ford, Playmobil: La película, así como las producciones Terminator 3: La rebelión de las máquinas y Terminator Salvation.

La última película en la que participó como productor corresponde a un próximo drama legal dirigido por John Lee Hancock, con las actuaciones de Jonathan Bailey, Lakeith Stanfield y Laura Dern.

En un comunicado, Eric Kopeloff y Philip Schulz-Deyle destacaron que Borman contribuyó a fortalecer el cine independiente al crear vínculos creativos y financieros entre Europa y Hollywood.

Sus socios señalaron que será recordado por su generosidad, optimismo, integridad y pasión por el cine, además de destacar que su legado permanecerá a través de las películas que produjo, los cineastas a los que inspiró y la influencia que dejó en la industria cinematográfica.