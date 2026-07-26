Muere miembro del show de Bely y Beto durante gira en Argentina

El deceso ocurrió la noche del pasado jueves 23 de julio en Argentina, país donde el elenco se encuentra por su gira en Sudamérica

El equipo del icónico espectáculo infantil Bely y Beto se encuentra de luto tras el intempestivo fallecimiento de Samuel Garza, responsable de la estrategia y gestión de contenidos digitales del proyecto.

El deceso ocurrió la noche del pasado jueves 23 de julio en Argentina, país donde el elenco se encuentra actualmente como parte de su gira internacional por Latinoamérica.

La noticia trascendió rápidamente en redes sociales, donde familiares, amigos, seguidores del proyecto y excompañeros de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UANL, de donde Garza era egresado, expresaron sus condolencias y destacaron la destacada labor que realizaba detrás de cámaras.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales del fallecimiento. Sin embargo, se dio a conocer que los integrantes del show infantil están brindando acompañamiento y apoyo constante a la familia del joven para gestionar los trámites correspondientes y coordinar la repatriación de sus restos a la ciudad de Monterrey.

El equipo de Bely y Beto se encuentra en medio de un recorrido por diversos países sudamericanos, con fechas programadas en Chile, Perú, Colombia y Argentina, incluyendo una presentación en Rosario prevista para el próximo 1 de agosto.

Hasta el cierre de esta edición, la producción no ha emitido un comunicado sobre si habrá modificaciones en el calendario de la gira o detalles adicionales respecto a las circunstancias del deceso.