Muere Michael Byrne, actor de Harry Potter, a los 82 años

Michael Byrne, actor de "Harry Potter", "Braveheart" e "Indiana Jones y la Última Cruzada", falleció a los 82 años tras una carrera de más de siete décadas

El actor británico Michael Byrne, reconocido por sus participaciones en producciones como Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1, Braveheart e Indiana Jones y la Última Cruzada, falleció el pasado 20 de junio a los 82 años.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de su fallecimiento, de acuerdo con información publicada por The Guardian.

Participó en grandes franquicias del cine

En la penúltima entrega de la saga de Harry Potter, estrenada en 2010, Byrne dio vida a una versión de mayor edad de Gellert Grindelwald, personaje que posteriormente fue interpretado por Johnny Depp en la franquicia de Animales Fantásticos.

Entre sus papeles más recordados también figura el del villano Vogel en Indiana Jones y la Última Cruzada, así como el del soldado nacionalista Smythe en Braveheart, la película dirigida y protagonizada por Mel Gibson que obtuvo el Premio Óscar.

Una trayectoria de más de siete décadas

Michael Byrne inició su carrera en la televisión durante la década de 1960 con apariciones en series como No Hiding Place, Silent Playground e ITV Saturday Night Theatre. Su debut cinematográfico llegó en 1963 con la película The Scarlet Blade.

Antes de consolidarse en el cine, desarrolló una importante carrera teatral con la National Theatre Company de Laurence Olivier, donde participó en montajes de Romeo y Julieta,

El jardín de los cerezos, Mucho ruido y pocas nueces, La muerte y la doncella, El doble negociante y La gaviota, compartiendo escenario con actores como Maggie Smith y Robert Stephens.

Durante la década de 1970 formó parte de varias producciones ambientadas en la Segunda Guerra Mundial, entre ellas El águila ha aterrizado, Un puente demasiado lejos y Fuerza 10 de Navarone.

A lo largo de su carrera acumuló más de 170 créditos en cine y televisión, incluyendo títulos como Gangs of New York, Tomorrow Never Dies y Diana.

Michael Byrne deja a su exesposa, Carole Nimmons, quien, según The Guardian, lo acompañó y cuidó durante la etapa final de su vida. También le sobreviven sus hijas, Tara y Bryony, así como sus nietos Tom, Chloe y Jasmine.