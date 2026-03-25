Muere Mel Schilling, experta de ‘Married at First Sight’

La presentadora y coach de relaciones falleció tras una batalla contra el cáncer; su legado marcó el éxito del popular reality

La presentadora y experta en relaciones Mel Schilling, conocida por su participación en el reality Married at First Sight UK, falleció este martes 24 de marzo de 2026 a los 54 años, tras una lucha contra el cáncer.

La noticia fue confirmada por su esposo, Gareth Brisbane, quien informó en redes sociales que la conductora murió “rodeada de amor”, acompañada de su familia en sus últimos momentos.

Una batalla contra el cáncer

Schilling había revelado públicamente el pasado 12 de marzo que padecía cáncer terminal, enfermedad contra la que luchó durante cerca de tres años.

Fue diagnosticada con cáncer de colon en 2023, el cual le fue extirpado posteriormente. Sin embargo, la enfermedad regresó con metástasis en los pulmones, complicando su estado de salud en los últimos meses.

En un emotivo mensaje, su esposo relató que incluso en sus últimos instantes, Schilling mostró fortaleza y amor por su familia.

“Su último pensamiento fue para nuestra hija y para mí”, escribió.

Trayectoria en televisión

Mel Schilling se consolidó como una de las figuras más reconocidas del formato Married at First Sight, tanto en su versión australiana como en la británica.

Se integró al programa en 2016, donde durante más de una década se desempeñó como experta en relaciones, guiando a las parejas participantes a través de dinámicas emocionales y conflictos personales.

En la versión del Reino Unido, compartió pantalla con especialistas como Paul C. Brunson y Charlene Douglas, ganándose el cariño del público por su estilo directo, empático y firme.

Reconocida por su capacidad para analizar relaciones con profundidad psicológica, Schilling se convirtió en una figura clave del programa, destacando por confrontar conductas tóxicas y promover el respeto mutuo entre las parejas.

Su trabajo ayudó a consolidar el reality como un fenómeno internacional, y muchos participantes han reconocido el impacto de sus consejos en sus vidas personales.

Vida personal y legado

Schilling estuvo casada durante 15 años con Gareth Brisbane, con quien tuvo una hija, Madison, de 10 años.

Su historia también fue inspiradora fuera de la pantalla: se convirtió en madre por primera vez a los 42 años, mientras consolidaba su carrera televisiva.

A pesar de los efectos de la enfermedad y los tratamientos, continuó trabajando durante gran parte de su proceso, demostrando una resiliencia que fue ampliamente reconocida por colegas y seguidores.

Tras conocerse la noticia, productoras y cadenas vinculadas al programa, así como seguidores alrededor del mundo, han expresado sus condolencias y destacado su calidez, profesionalismo y humanidad.