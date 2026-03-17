Muere Matt Clark, actor de 'Volver al Futuro III', a los 89 años

El actor estadounidense Matt Clark falleció en Texas tras complicaciones de una cirugía. Participó en decenas de filmes y series

El actor estadounidense Matt Clark falleció el 15 de marzo de 2026 a los 89 años en su hogar en Austin, Texas, debido a complicaciones tras una cirugía de espalda, según confirmó su familia.

Con más de 50 años de carrera, Clark se consolidó como uno de los actores de reparto más prolíficos y respetados, participando en decenas de películas y series de televisión.

Su familia lo describió como un “actor de actores” que priorizaba roles significativos por encima de la fama, amaba la profesión y se sentía afortunado por su trayectoria.

Carrera destacada

Clark comenzó en teatro off-Broadway y sirvió en el ejército antes de dedicarse por completo a la actuación. Entre sus roles más recordados destacan:

Back to the Future Part III (1990): Interpretó a Chester, el barman del saloon, conectando con nuevas generaciones.

The Outlaw Josey Wales (1976) junto a Clint Eastwood y The Cowboys (1972) con John Wayne.

The Life and Times of Judge Roy Bean (1972) con Paul Newman.

Participaciones en clásicos como In the Heat of the Night, Brubaker, Candyman 2, y series como Grace Under Fire, Bonanza, Kung Fu y Dinastía.

Matt Clark fue especialmente reconocido en el género western, con alrededor de 30 películas y episodios televisivos, destacando su versatilidad para interpretar vaqueros, forajidos, sheriffs y personajes secundarios memorables.

Su rostro rudo y presencia física lo hicieron un favorito para papeles de carácter, capaces de transmitir tanto amenaza como calidez y humor sutil.

Nacido el 25 de noviembre de 1936 en Washington D.C., Clark deja atrás a su esposa Sharon Mays, cinco hijos, nietos y un bisnieto.

Su familia recuerda que, más allá de la pantalla, era un hombre que valoraba la honestidad, el trabajo bien hecho y el respeto por sus compañeros de profesión.

El legado de Matt Clark queda plasmado en décadas de cine y televisión, y su contribución al western clásico y revisionista será recordada por generaciones de cinéfilos y aficionados del género.