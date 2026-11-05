Muere María Alicia Delgado; deja más de 40 años de trayectoria

La actriz mexicana participó en programas de comedia y más de 15 telenovelas, entre ellas 'El diario de Daniela', 'La vecina' y 'Monteverde'

La actriz mexicana María Alicia Delgado falleció este miércoles a los 77 años.

La muerte de la primera actriz fue dada a conocer a través de las redes sociales, donde se compartieron mensajes de condolencias para sus familiares, amigos y seguidores.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento ni las causas que provocaron su muerte.

María Alicia Delgado dejó una trayectoria de más de 40 años

Con más de cuatro décadas de carrera artística, María Alicia Delgado participó en numerosas producciones de televisión, tanto en el género de comedia como en los melodramas, con personajes que permanecieron en la memoria del público.

Su debut en la pantalla ocurrió en 1984, cuando formó parte del programa "El tesoro del saber". Sin embargo, su reconocimiento llegó cuatro años después, con su participación en "¡Anabel!", donde compartió créditos con Anabel Ferreira, Mario Bezares, Carlos Ignacio y Eugenio Derbez.

Participó en más de 15 telenovelas

Además de sus trabajos en comedia, María Alicia Delgado desarrolló una amplia trayectoria en los melodramas mexicanos, donde participó en más de 15 telenovelas.

Entre los títulos que integran su recorrido por este género se encuentran "El diario de Daniela", "Serafín", "Amorcito corazón", "De que te quiero, te quiero", "La vecina" y "Monteverde".

La muerte de María Alicia Delgado marca el final de una trayectoria de más de 40 años en la televisión mexicana, donde dejó una amplia lista de participaciones en programas de comedia y producciones dramáticas.