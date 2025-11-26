Muere Lee Soon-jae, leyenda de la actuación de Corea del Sur

El veterano actor, figura emblemática del teatro y la televisión de Corea del Sur, falleció este martes a los 91 años. Se desconocen las causas

El veterano actor Lee Soon-jae, figura emblemática del teatro y la televisión de Corea del Sur, falleció este martes a los 91 años, tras una carrera de más de siete décadas, desatando reacciones del mundo del espectáculo e incluso del presidente, Lee Jae-myung.

Las razones exactas de la muerte de Lee, quien nació en 1934 en lo que ahora es Corea del Norte, todavía no han sido desveladas, aunque se retiró de la actuación apenas el año pasado por motivos de salud.

Por mucho tiempo se le identificó como "el padre de la televisión" por su papel en la telenovela de la emisora local MBC "What on Earth is Love" en 1991. También destacó en la serie de comedia "High Kick!" (2006) de la misma emisora y su correspondiente secuela.

Continuó con su aparición en la serie de telerrealidad "Grandpas Over Flowers", de 2013-2018 y, en 2021, a los 87 años, se distinguió por su rol de teatro en la obra emblemática de William Shakespeare del "Rey Lear".

"Dedicado toda su vida a la actuación, el maestro elevó la dignidad de las artes y la cultura de Corea del Sur, y a través del teatro, el cine y la televisión nos regaló risas, emoción, consuelo y valor", dijo el presidente surcoreano Lee Jae-myung en una publicación en su cuenta de Facebook.

Sus coestrellas publicaron diversos mensajes de condolencias en sus redes sociales, mientras que estrellas del K-pop como Taeyeon, integrante de Girls' Generation, publicó una fotografía de recuerdo en compañía del actor.

Lee fue maestro del reconocido actor Yoo Yeon-seok, quien apareció en la película de culto 'Oldboy' (2003) y la telenovela 'Mr. Sunshine'.

Le sobreviven su esposa y dos hijos.