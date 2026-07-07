Muere Lauren Bennett, cantante de Party Rock Anthem

En el mensaje publicado por G.R.L., sus compañeras recordaron a Lauren como una persona llena de luz y agradecieron los momentos que compartieron con ella

El mundo de la música está de luto. Este lunes se confirmó el fallecimiento de la cantante británica Lauren Bennett a los 37 años de edad. La noticia fue dada a conocer por sus excompañeras del grupo G.R.L., quienes le dedicaron un emotivo mensaje de despedida a través de redes sociales. Hasta el momento, no se han revelado las causas de su muerte.

Lauren Bennett alcanzó fama internacional en 2011 gracias a su participación en “Party Rock Anthem”, el exitoso tema de LMFAO que se convirtió en uno de los sencillos más populares de la década. Además, formó parte de las agrupaciones Paradiso Girls y G.R.L., donde consolidó su carrera dentro del pop.

Sus compañeras le dedicaron un emotivo mensaje

En el mensaje publicado por G.R.L., sus compañeras recordaron a Lauren como una persona llena de luz y agradecieron los momentos que compartieron con ella, asegurando que su legado permanecerá por siempre en sus corazones.

La noticia generó una ola de reacciones entre artistas y seguidores, quienes recordaron la voz de Bennett en éxitos como “Party Rock Anthem”, además de temas como “Ugly Heart” y “Wild Wild Love”, grabados durante su etapa con G.R.L.

Su legado permanecerá en la música pop

Aunque su carrera estuvo marcada por grandes éxitos, Lauren Bennett también enfrentó momentos difíciles, como la pérdida de su compañera Simone Battle en 2014. Años después, continuó impulsando mensajes sobre la importancia de la salud mental y siguió ligada a la música hasta sus últimos años.