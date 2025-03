Muere Lalo Toral, tecladista de la banda El Tri

Este domingo 2 de marzo se puso de luto por el fallecimiento de uno de los grandes músicos en la historia de México: Lalo Toral, tecladista y productor de El Tri, la cual es posiblemente la banda más importante del rock mexicano.

El anuncio fue brindado por el grupo, que realizó un posteo en sus redes sociales para recordar a su querido miembro, quien se ligó a la banda en 1969, cuando convenció al entonces Three Souls in My Mind de firmar con la disquera Cisne Raff, iniciando así el viaje.

Con infinita tristeza comunicamos la irreparable perdida de nuestro compañero y hermano Lalo Toral, guerrero incansable en todas las batallas en el rocanrol.

Abrazamos con todo nuestro amor a su querida esposa Maggie May.

Querido Lalo, te vamos a extrañar.

“Con infinita tristeza comunicamos la irreparable pérdida de nuestro compañero y hermano Lalo Toral, guerrero incansable en todas las batallas en el rocanrol, abrazamos con todo nuestro amor a su querida esposa Maggie May, querido Lalo, te vamos a extrañar”, se lee en el texto compartido por la banda de Alex Lora.

Aunque durante algunos años colaboró en otros proyectos musicales e inlcuso películas, Toral es y será mayormente reconocido por su trabajo con el Tri, donde tuvo grandes éxitos como "Triste Canción", "Oye Cantinero", "Mente Rockera y "Las Piedras Rodantes".

Además de su aporte como músico y productor, Lalo daba clases de solfeo, armonía musical y también de piano, todas ellas de forma gratuita y por la mera pasión de compartir la música a todos los que quisieran aprender más.

