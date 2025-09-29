Info 7 Logo
Muere 'La Vitola', bajista y fundador de 'Los Amantes de Lola'

Por: Diana Leyva

28 Septiembre 2025, 10:19

Fernando Díaz fue una pieza clave para la creación de éxitos que marcaron una generación, como lo es 'Mamá' o 'Beber de tu sangre'

Muere 'La Vitola', bajista y fundador de 'Los Amantes de Lola'

El emblemático grupo "Los Amantes de Lola" confirmó que Fernando Díaz Corona, bajista fundador mejor conocido como "La Vitola" perdió la vida el 25 de septiembre.

A través de un comunicado, la banda compartió un sensible mensaje para el bajista:

"Compartimos tantas cosas, tanta música y sobre todo, muchos sueños... No hay palabras para describir el vacío que dejas, pues a pesar de la distancia, siempre fuimos y seremos familia... Vuela alto y vuela lejos, pues tu recuerdo y tu música se quedan sonando en nuestras almas, hasta que nos volvamos a encontrar... Hasta luego querido Fer."

"La Vitola" fue uno de los fundadores de la agrupación, junto a Roberto Casas Torres “Kazz”, Gabriel R. Siqueiros “Gasú”, José Antonio Maafs “Pepe” y Miguel Ángel Díaz “Miguel Ska”; sin embargo, terminó por separarse de la banda años después.

Hasta ahora se desconocen las causas del fallecimiento, debido a que los familiares continúan sin emitir información sobre el deceso.

 

