Muere 'La Vitola', bajista y fundador de 'Los Amantes de Lola'

Fernando Díaz fue una pieza clave para la creación de éxitos que marcaron una generación, como lo es 'Mamá' o 'Beber de tu sangre'

El emblemático grupo "Los Amantes de Lola" confirmó que Fernando Díaz Corona, bajista fundador mejor conocido como "La Vitola" perdió la vida el 25 de septiembre.

A través de un comunicado, la banda compartió un sensible mensaje para el bajista:

"Compartimos tantas cosas, tanta música y sobre todo, muchos sueños... No hay palabras para describir el vacío que dejas, pues a pesar de la distancia, siempre fuimos y seremos familia... Vuela alto y vuela lejos, pues tu recuerdo y tu música se quedan sonando en nuestras almas, hasta que nos volvamos a encontrar... Hasta luego querido Fer."

"La Vitola" fue uno de los fundadores de la agrupación, junto a Roberto Casas Torres “Kazz”, Gabriel R. Siqueiros “Gasú”, José Antonio Maafs “Pepe” y Miguel Ángel Díaz “Miguel Ska”; sin embargo, terminó por separarse de la banda años después.

Hasta ahora se desconocen las causas del fallecimiento, debido a que los familiares continúan sin emitir información sobre el deceso.