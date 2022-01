Muere Kim Mi-soo, actriz de 'Snowdrop', a los 29 años

Kim Mi-soo, actriz de la serie de Disney+ 'Snowdrop' y 'Hellbound' de Netflix , murió de manera inesperada a los 29 años

Por: Luz Camacho

enero, 05, 2022 11:09

La actriz surcoreana Kim Mi-soo, de 29 años, murió repentinamente este miércoles, reveló su agencia Landscape Entertainment.

La causa de la muerte de Mi-soo no fue revelada. El funeral que será privado se llevará a cabo en la funeraria Taeneung Sungsim.

Kim Mi-soo es mejor recordada por su papel en la controvertida serie de época "Snowdrop" de Disney +, donde personificaba a la activista estudiantil y personaje secundario Yeo Jung-min.

La actriz hizo su debut en 2018 en el corto "Lipstick Revolution", también participó en las películas "Memories" y "Kyungmi's World", la serie dramática "Human Luwak" y en los programas "Hi Bye, Mama!" e "Into the Ring".

El mes anterior al estreno de "Snowdrop", también apareció en el exitoso drama de Netflix "Hellbound".

Antes de su muerte, se habían transmitido siete de los 16 episodios de la serie "Snowdrop" y el rodaje había concluido ya que era una serie preproducida.

Kim también había comenzado a filmar el dorama "Kiss Six Sense" de Disney +.

Se informó que la producción canceló la filmación programada para el día siguiente a la noticia de su muerte.