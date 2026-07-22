Muere Kaylee Hottle, actriz de Godzilla vs. Kong, a los 18

Kaylee Hottle, actriz que dio vida a Jia en la saga Godzilla vs. Kong, murió a los 18 años tras un accidente automovilístico en Maryland

La actriz estadounidense Kaylee Hottle, reconocida por interpretar a Jia en las películas Godzilla vs. Kong y Godzilla X Kong: El Nuevo Imperio, falleció a los 18 años tras un accidente automovilístico ocurrido en Maryland, informó su padre, Joshua Hottle.

La muerte de la joven fue dada a conocer este martes 21 de julio.

De acuerdo con Joshua Hottle, Kaylee sufrió un grave accidente vehicular durante la madrugada y, según la información proporcionada por las autoridades, su corazón se detuvo mientras era trasladada a un hospital para recibir atención médica.

El padre de la actriz también compartió la noticia mediante una transmisión en vivo en redes sociales, realizada en lengua de señas americana, donde explicó que tuvo que viajar desde Texas hasta Maryland para reclamar el cuerpo de su hija.

Trayectoria en el cine y la televisión

Kaylee Hottle, originaria de Atlanta, Georgia, provenía de una familia con varias generaciones de personas sordas.

Ella misma tenía discapacidad auditiva y comenzó su carrera artística a los 9 años participando en comerciales, entre ellos un anuncio de servicio público para la aplicación de mensajería por video Glide, utilizada por integrantes de la comunidad sorda y con discapacidad auditiva.

En 2021 alcanzó reconocimiento internacional al interpretar a Jia en Godzilla vs. Kong, personaje que se comunica con Kong mediante el lenguaje de señas y que vive en la Isla Calavera junto a la doctora Ilene Andrews, interpretada por Rebecca Hall.

La actriz retomó el mismo papel en la película Godzilla X Kong: El Nuevo Imperio, estrenada en 2024, consolidándose como una de las protagonistas humanas del denominado Monsterverse.

Además de su participación en la franquicia de Godzilla y Kong, Kaylee Hottle apareció en un episodio de la cuarta temporada de la nueva versión de Magnum PI, donde interpretó al personaje de Joon.

Su trabajo como Jia le valió reconocimiento entre el público y nominaciones en los premios Saturn como mejor actriz juvenil. La joven actriz falleció a los 18 años.