Muere Kavinsky, creador del icónico tema 'Nightcall' de 'Drive'

El DJ francés Kavinsky, autor de Nightcall, fue hallado muerto en su domicilio de París a los 50 años. Investigan si sufrió un accidente cerebrovascular.

El DJ francés Kavinsky, estrella de la electrónica francesa y conocido por temas como 'Nightcall', de la banda sonora de la película 'Drive' (2011), protagonizada por Ryan Gosling, fue hallado muerto en su casa de París, a los 50 años, informó este miércoles el diario Le Parisien.

El músico, nacido en el departamento de Sena-Saint Denis (a las afueras de París) y cuyo verdadero nombre era Vincent Belorgey, fue encontrado sin vida en la noche del martes en su domicilio y, de acuerdo a las fuentes del periódico, se estudia la hipótesis de que sufriera un accidente cerebrovascular (ACV), porque había sufrido dolores de cabeza en los días precedentes.

"Se ha abierto una investigación para determinar las causas de la muerte, ya que los servicios de emergencia no han encontrado ningún indicio sospechoso en el lugar de los hechos", informó por su parte la Fiscalía de París.

Figura de la música electrónica francesa, Kavinsky fue una de las estrellas de la ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos de París de 2024, donde interpretó precisamente una nueva versión de su éxito 'Nightcall' junto a la banda francesa Phoenix y la cantante belga Angèle.

El también productor, clave en el desarrollo del género 'synthwave', tenía un estilo fuertemente influenciado por la música de los años ochenta, la estética de los videojuegos antiguos y el 'house' francés.

La noticia de la muerte del DJ generó una fuerte conmoción en Francia y figuras como el presidente, Emmanuel Macron, la ministra de Cultura, Catherine Pégard, o el alcalde de París, Emmanuel Grégoire, le rindieron homenaje.

A nivel internacional los mensajes de tributo también empezaron a llegar poco después de hacerse pública la noticia, como el de la estrella canadiense The Weeknd, a quien Kavinsky había acompañado brevemente el pasado 10 de julio en París, en el concierto que el responsable de 'Starboy' y 'Blinding Lights' dio en el Estadio de Francia.