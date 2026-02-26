Muere Katherine Short, hija de Martin Short, a los 42 años

La trabajadora social e hija del actor canadiense falleció; la familia pide privacidad mientras se investigan las circunstancias

La hija del actor canadiense Martin Short, Katherine Hartley Short, falleció a los 42 años, según confirmó el representante del comediante. La familia pidió respeto y privacidad tras la pérdida.

“Katherine será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo”, expresó el portavoz en un comunicado enviado a BBC News.

Katherine Short era trabajadora social y la mayor de los tres hijos que el actor adoptó junto a la actriz y cantante Nancy Dolman, quien murió de cáncer de ovario en 2010.

“Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y solicita privacidad en este momento”, indicó el representante.

Medios estadounidenses como Los Angeles Times y TMZ reportaron, citando fuentes policiales, que la muerte fue un aparente suicidio. Autoridades acudieron a su domicilio en Hollywood Hills la noche del lunes, donde fue encontrada sin vida.

Trayectoria fuera de los reflectores

Aunque su padre es una figura reconocida por filmes como The Three Amigos, Father of the Bride e Innerspace, Katherine mantuvo un perfil bajo.

Se graduó de la Universidad de Nueva York y posteriormente obtuvo una maestría en trabajo social por la Universidad del Sur de California. En Los Ángeles trabajó como trabajadora social y colaboró con la organización Bring Change to Mind, dedicada a combatir el estigma en torno a la salud mental.

Tras la noticia, Short pospuso presentaciones en vivo que tenía programadas con su compañero de comedia Steve Martin.

El Miller High Life Theatre informó que el espectáculo previsto para el viernes 27 de febrero en Milwaukee fue aplazado por “circunstancias imprevistas”. También se pospuso una presentación en Minneapolis.

El actor, además, está nominado a mejor actor masculino en serie de comedia por su papel de Oliver Putnam en Only Murders in the Building en la próxima ceremonia de los premios del Sindicato de Actores.

Katherine Short tenía 42 años.