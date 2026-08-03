Muere Justin Hardy, director de la saga El hombre de mimbre

El cineasta británico Justin Hardy falleció a los 61 años tras sufrir un ataque al corazón, cuando acababa de concluir su última película

El director y guionista británico Justin Hardy falleció a los 61 años a consecuencia de un ataque al corazón, informó su familia, que lo describió como un hombre dedicado a su familia, con una creatividad inagotable y una pasión por el cine que mantuvo hasta sus últimos días.

Hardy era reconocido por continuar el legado cinematográfico de su padre, Robin Hardy, creador del clásico de culto El hombre de mimbre (1973), además de desarrollar una destacada trayectoria en documentales y producciones históricas para televisión.

Concluyó su última película antes de morir

El realizador acababa de finalizar la producción de La ira de los dioses, cinta que cerrará la trilogía inspirada en El hombre de mimbre y cuyo estreno está programado para finales de este mes en Londres.

La nueva entrega fue desarrollada a partir de guiones y bocetos inéditos de Robin Hardy, dando continuidad a la historia iniciada con El hombre de mimbre y seguida por El árbol de mimbre, estrenada en 2011.

Su familia expresó estar profundamente afectada por su fallecimiento y lamentó que el cineasta no pudiera presenciar el estreno de la obra con la que concluyó este proyecto.

Una carrera entre el cine y la televisión

Nominado a los premios Bafta y Emmy, Justin Hardy también dirigió el documental Children of the Wicker Man en 2024, realizado junto a su hermano Dominic, donde exploró el impacto y la herencia cultural de la película que convirtió a su padre en una figura del cine de terror.

A lo largo de su carrera trabajó para cadenas como BBC, Channel 4 y CNN, realizando documentales y producciones históricas entre las que destacan Princes In The Tower, Trafalgar Battle Surgeon, The Relief Of Belsen y Spanish Flu: The Forgotten Fallen.

Su familia destaca su legado

Dominic Hardy recordó a su hermano como una persona con un enorme entusiasmo por la vida y aseguró que logró consolidarse como cineasta por mérito propio. También elogió La ira de los dioses, calificándola como una obra de gran belleza y una muestra del talento creativo que mantuvo hasta el final de su vida.

Además de su labor como director y escritor, Justin Hardy impartía clases de guion en el University College de Londres. Le sobreviven su esposa, Larissa, y sus cuatro hijos.