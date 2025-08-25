Muere Jerry Adler, recordado por 'Los Soprano' a los 96 años

El actor neoyorquino Jerry Adler, conocido por su papel como Hesh Rabkin en la serie 'Los Soprano', murió a los 96 años, según confirmó su familia

El actor neoyorquino Jerry Adler, conocido por su papel como Hesh Rabkin en la serie "Los Soprano", murió a los 96 años, según confirmó su familia.

La prensa especializada destacó la trayectoria multifacética del artista en el mundo del teatro y la televisión estadounidense.

Adler fue una figura clave tras bambalinas en Broadway durante décadas, incluso antes de iniciar su carrera como actor a los 60 años.

Nacido en Brooklyn, Nueva York, en 1929, se formó en la Universidad de Syracuse y se integró al teatro por invitación de su padre, quien ejercía como gerente general del Group Theater.

La carrera de Jerry Adler tomó un rumbo diferente al comenzar su labor actoral en la televisión y el cine en la década de 1990. Su debut en pantalla ocurrió en un episodio de la serie Brooklyn Bridge en 1991, ya con 62 años.

Su primer rol cinematográfico llegó en 1993 con Manhattan Murder Mystery, dirigida por Woody Allen. Poco después, obtuvo papeles recurrentes en los programas Alright Already, Hudson Street y Raising Dad, donde interpretó a figuras paternas en historias de comedia y drama.

El reconocimiento masivo llegó con la serie "Los Soprano", estrenada en 1999.

Adler encarnó a Herman ‘Hesh’ Rabkin, un asesor cercano del protagonista Tony Soprano, papel interpretado por James Gandolfini. Se mantuvo en el elenco desde el episodio piloto hasta la temporada final en 2007, consolidando un perfil de actor versátil y confiable.