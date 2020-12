Muere Jeremy Bulloch,Boba Fett de 'Star Wars'

Su deceso fue confirmada por el actor Daniel Logan, quien personificó al joven Boba Fett en la cinta ´Star Wars: Episodio II-Ataque de los Clones´

| 17/12/2020 | ionicons-v5-c 15:28 | Agencias |

Daniel Logan, quien caracterizó al joven Boba Fett en Star Wars: Episodio II – Attack of the Clones, además de prestar su voz en la segunda temporada de la serie animada Star Wars: The Clone Wars,dio a conocer la noticia a través de su cuenta de instagram.

En la foto publicada por Logan aparecen ambos y en el pie de la foto se lee el mensaje.

"Nunca olvidaré todo lo que me enseñaste. ¡Te amaré por siempre! Las convenciones no serán iguales sin ti, que le fuerza esté contigo siempre".

La información sobre su deceso ha sido recogida por diversos medios norteamericanos como 'Comic Book',Variety y Hollywood Reporter,en dónde destacan que además de haber aparecido en Star Wars: El imperio contraataca y Star Wars: El retorno del Jedi, Bulloch tuvo un pequeño papel en Star Wars: La Venganza de los Sith.

También participó en otras producciones como Doctor Who y diversas cintas de James Bond. En total,existen más de 100 producciones con su nombre.

Al momento se desconoce la causa de la muerte.