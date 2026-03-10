Muere Jennifer Runyon, actriz de Los Cazafantasmas

Runyon alcanzó popularidad durante la década de los años 80 gracias a su participación en cine y televisión. Además de su aparición en Ghostbusters

La actriz estadounidense Jennifer Runyon, conocida por su participación en la icónica película Ghostbusters, murió a los 65 años luego de enfrentar una breve batalla contra el cáncer. La noticia fue confirmada por familiares y amigos cercanos, quienes compartieron mensajes de despedida en redes sociales.

Runyon alcanzó popularidad durante la década de los años 80 gracias a su participación en cine y televisión. Además de su aparición en Ghostbusters, también fue reconocida por su papel como Gwendolyn Pierce en la serie Charles in Charge, una de las comedias más recordadas de la época.

A lo largo de su carrera también participó en diversas producciones televisivas como Beverly Hills, 90210, Quantum Leap y Murder, She Wrote, consolidando una trayectoria que abarcó más de cuatro décadas dentro del entretenimiento.

En sus últimos años, la actriz se mantuvo alejada de los reflectores y se dedicó a la enseñanza, mientras mantenía contacto con sus seguidores y colegas. Su fallecimiento ha generado múltiples reacciones de fans y figuras del espectáculo que han recordado su legado en el cine y la televisión.