Muere Jansen Panettiere, joven actor de 'El juego perfecto'

Las causas de la muerte de Jansen Panettier, hermano de la también actriz Hayden Panettiere, aún son desconocida, informó el representante del actor de 28 años

Por: Luz Camacho

Febrero 22, 2023, 10:40

El actor Jansen Panettiere, hermano de la actriz Hayden Panettiere, murió el pasado domingo 19 de febrero de 2023, según confirmó el representante del joven que tenía 28 años a Deadline.

Aunque hasta el momento no se ha revelado la causa del fallecimiento de Jansen, quien debutó en la serie 'Even Stevens' de Disney Channel (2002), el diario Daily Mail señaló que el artista sufría 'una gran ansiedad y depresión'.





Trayectoria de Jansen Panettiere

Jansen Rane Panettiere fue un actor y artista de grafitti estadounidense nacido en Nueva York. A través de su cuenta de Instagram, donde tenía más de 136 mil seguidores, compartía parte de su trabajo.





Los padres del actor, Lesley R. Vogel y Alan Lee “Skip” Panettiere, lo apoyaron cuando decidió seguir los pasos de su hermana mayor al actuar en varios proyectos de Disney Channel y Nickelodeon.

Su debut fue a los 8 años en un episodio de Even Stevens y más tarde, consiguió un papel secundario en 'Tiger Cruise', una película de Disney protagonizada por su hermana Hayden.

Los hermanos volvieron a trabajar juntos en The Forger (2012). Además de estas producciones, el joven es recordado en México por interpretar en 2010 a Enrique Suárez en 'El Juego Perfecto', película basada en la historia real de un grupo de niños de Monterrey que resultaron campeones en la 'Little League World Series' llevada a cabo Williamsport, Pensilvania en 1957.





Panettiere también destacó por su trabajo en 'The Walking Dead', 'The Lost Medallion: The Adventures of Billy Stone', 'The Last Day of Summer', 'The Fog' y decenas de títulos más.

Su aparición más reciente fue en la película de 2022 'Love and Love Not'.

Su hermana es la actriz, cantante y modelo estadounidense Hayden Panettiere, conocida por su papel de Claire Bennet en la serie 'Héroes' y a Juliette Barnes en 'Nashville'. Pronto la volveremos a ver en la película de 'Scream VI'.