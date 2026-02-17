Muere icónico actor Robert Duvall a los 95 años de edad

Estudió actuación en la Neighborhood Palyhouse School of Theatre de Nueva York y su debut en la gran pantalla tiene lugar en 1962 en ‘Matar un ruiseñor’

El actor ganador del Premio Oscar, Robert Duvall, perdió la vida a los 95 años de edad durante la noche de este domingo, en su casa de Middleburg, Virginia.

De acuerdo con la información emitida por su viuda, Luciana, el afamado director de cine falleció rodeado de sus seres queridos.

Nació en San Diego, California el 5 de enero de 1931, hijo de padres de nacionalidad francesa. Estudió actuación en la Neighborhood Palyhouse School of Theatre de Nueva York y su debut en la gran pantalla tiene lugar en 1962 en ‘Matar un ruiseñor’.

Candidato al Oscar hasta en cinco ocasiones por sus papeles en ‘Acción Civil’, ‘Apocalypse Now’, ‘El don del coraje’, ‘El apostol’. Sin embargo, fue en 1983 con ‘Tender Mercies’, donde fue merecedor del gran premio de la Academia.

Papeles icónicos del actor Robert Duvall

El Padrino

Fenomeno (1996)

Apocalypsis Now (2001)

Pacto de Justicia (2003)