Muere Ian Watkins, exvocalista de Lostprophets, en prisión

Ian Watkins, exlíder de la banda de rock Lostprophets, murió tras ser atacado en la prisión de alta seguridad HMP Wakefield, en Inglaterra, confirmaron fuentes penitenciarias.

La Policía de West Yorkshire informó que dos hombres de 25 y 43 años fueron arrestados bajo sospecha de asesinato. El incidente ocurrió la mañana del sábado, cuando las autoridades recibieron reportes de un grave asalto a un prisionero; Watkins fue declarado muerto en el lugar.

El músico galés, de 48 años, cumplía una condena de 29 años de cárcel, más seis de libertad condicional, por múltiples delitos sexuales contra menores, incluido el intento de violación de un bebé.

Fue sentenciado en diciembre de 2013, junto con dos coacusadas, las madres de algunas de las víctimas, quienes recibieron penas de 14 y 17 años.

Watkins ya había sido atacado previamente en agosto de 2023, aunque entonces sobrevivió. Su muerte ocurre menos de dos semanas después de que un informe advirtiera sobre el incremento de la violencia en la prisión, especialmente contra reclusos mayores condenados por delitos sexuales.

¿Quién es Ian Watkins?

Antes de su caída en desgracia, Watkins fue una figura destacada del rock británico. Como vocalista de Lostprophets, formada en 1997 en Pontypridd, vendió millones de discos y alcanzó fama internacional.

Sin embargo, durante su juicio, los fiscales describieron cómo usó su estatus y las drogas para manipular y abusar sexualmente de menores.

El juez calificó sus crímenes como “más allá de la imaginación” y subrayó su “completa falta de remordimiento”.

Lostprophets se disolvió inmediatamente tras su condena.