Muere hija de Paquita la del Barrio por paro respiratorio

Martha Elena Martínez Viveros, hija adoptiva de Paquita la del Barrio, murió este miércoles 7 de octubre de 2026 a los 48 años

Martha Elena Martínez Viveros, hija adoptiva de Paquita la del Barrio, murió este miércoles 7 de octubre de 2026 a los 48 años, de acuerdo con la confirmación realizada por el Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz.

El gobierno municipal expresó sus condolencias a familiares y amigos de Martha Elena, quien mantenía un vínculo cercano con la familia de la intérprete de Rata de dos patas.

La noticia ocurre poco más de un año y medio después del fallecimiento de Paquita la del Barrio, por lo que representa una nueva pérdida para la familia de la cantante veracruzana.

¿De qué murió Martha Elena?

Hasta el momento, las autoridades de Alto Lucero no han informado oficialmente la causa de muerte de Martha Elena Martínez Viveros.

Al no existir hasta ahora una confirmación oficial sobre la causa, esta información permanece como una versión difundida por medios de comunicación.

De acuerdo con los datos proporcionados, los servicios funerarios de Martha Elena se realizarían en Xalapa, Veracruz.

¿Quién era Martha Elena Martínez Viveros?

Martha Elena era hija biológica de uno de los hermanos de Paquita la del Barrio, por lo que además de ser su hija adoptiva, también era su sobrina.

Su historia con la cantante comenzó cuando era apenas una bebé. En 1979, Paquita regresó a su pueblo natal en Veracruz y encontró a Martha Elena, quien tenía aproximadamente cinco meses de edad, atravesando problemas de salud.

Según los relatos que la propia cantante compartió en entrevistas, la niña presentaba fiebre muy alta y lesiones en la piel y los ojos. Ante las condiciones en las que se encontraba, Paquita pidió a su hermano y a su cuñada autorización para llevarse a la pequeña a la Ciudad de México y hacerse cargo de sus cuidados.

Paquita la del Barrio la crió como su hija

Con el consentimiento de sus padres biológicos, Paquita la del Barrio y su entonces esposo, Alfonso Martínez, se hicieron cargo de Martha Elena y posteriormente la registraron con sus apellidos.

Desde entonces, la pequeña creció como parte de la familia de la cantante y fue reconocida públicamente como una de sus hijas.

La relación entre ambas trascendió el vínculo legal y familiar, pues Paquita asumió su crianza desde que era una bebé y buscó brindarle atención médica y mejores condiciones de vida.

A diferencia de Paquita la del Barrio, Martha Elena mantuvo un perfil discreto y permaneció prácticamente fuera de la vida pública y del mundo del espectáculo.

Se sabe que vivía en Xalapa, Veracruz, y que era madre de tres hijos: Aldo, Martha Gabriela y Maricarmen.

Tras confirmarse su fallecimiento, el Ayuntamiento de Alto Lucero manifestó su solidaridad con la familia y deseó fortaleza a sus seres queridos ante la pérdida.