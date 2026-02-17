Muere Hideki Sato, leyenda del hardware de Sega

Hideki Sato, expresidente de Sega y diseñador de sus consolas más icónicas, falleció a los 75 años, informó la industria japonesa

El mundo del videojuego está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Hideki Sato, reconocido como el “padre del hardware de Sega” y expresidente de la compañía japonesa Sega. Tenía 75 años.

La noticia fue dada a conocer por el medio especializado japonés Beep21 y posteriormente confirmada por la propia empresa. Hasta el momento no se han detallado las causas de su muerte.

Arquitecto de la era dorada de Sega

Sato ingresó a Sega en 1971 como ingeniero y participó en el desarrollo de máquinas arcade como Monaco GP (1979) y Turbo (1981). Con el paso de los años, se convirtió en el principal diseñador de hardware para las consolas domésticas de la firma, marcando una época clave en las décadas de 1980 y 1990.

Entre los sistemas en los que participó destacan:

SG-1000 (1983), la primera consola doméstica de Sega.

Master System (Mark III en Japón).

Mega Drive, conocida como Genesis en América.

Sega Saturn.

Dreamcast, pionera en juego en línea.

Su trabajo posicionó a Sega como competidor directo de Nintendo en la llamada “guerra de consolas”, especialmente durante la generación de 16 bits.

Presidente interino y legado

Además de su labor técnica, Sato asumió la presidencia interina de Sega entre 2001 y 2003. Permaneció en la compañía hasta 2008, cuando fundó su propia empresa, Advance Create, Inc.

En redes sociales, Beep21 lo describió como “un hombre verdaderamente grandioso que cautivó la historia de los videojuegos japoneses y a los fanáticos de Sega en todo el mundo”.

Considerado una figura clave en la evolución del hardware de videojuegos, Hideki Sato deja un legado que marcó a generaciones de jugadores y consolidó a Sega como uno de los nombres históricos de la industria.