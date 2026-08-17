Muere Hayden Panettiere, estrella de ‘Heroes’ y ‘Nashville’

La actriz estadounidense fue recordada por su padre como una mujer llena de luz y alegría; hasta ahora no se ha informado la causa de su muerte

Hayden Panettiere, estrella de populares series de televisión como “Heroes” y “Nashville”, ha muerto. Tenía 36 años.

El padre de Panettiere, Skip, anunció el fallecimiento de la actriz en un comunicado facilitado a ABC News el domingo.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que llevó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron... y a los millones que la vieron en la pantalla”, señaló Skip en el comunicado.

No se informó la causa de la muerte. Un publicista de Panettiere no respondió de momento a un correo electrónico de The Associated Press.

Panettiere tuvo una prolífica carrera que se remonta a 1996, y entre sus créditos figuran la voz de Dot en “A Bug’s Life”, “Remember the Titans” y “Scream VI”. Su papel como una animadora con superpoderes en “Heroes” la catapultó a la fama. La serie giraba en torno al lema “Salva a la animadora, salva al mundo”.

Había hablado abiertamente de sus luchas con la adicción al alcohol y la depresión, incluso después del nacimiento de su hija en 2014. En unas memorias publicadas este año, tituladas “This Is Me: A Reckoning”, escribió sobre su decisión de otorgar la custodia total de su hija a su expareja, el boxeador Wladimir Klitschko.