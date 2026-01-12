Muere Guy Moon, compositor de Los Padrinos Mágicos, a los 63 años

Guy Moon, cuatro veces nominado al Emmy y compositor de Los Padrinos Mágicos, falleció tras un accidente automovilístico en Los Ángeles

Guy Moon, el compositor cuatro veces nominado al Emmy y reconocido por su trabajo en la serie animada Los Padrinos Mágicos (The Fairly OddParents), falleció a los 63 años tras sufrir un accidente automovilístico en Los Ángeles, California.

De acuerdo con el forense del condado de Los Ángeles y con un comunicado emitido por su familia, el músico murió el 8 de enero de 2026 a causa de lesiones traumáticas derivadas de una colisión de tráfico.

Una figura clave de la animación

Guy Moon dejó una huella imborrable en la animación televisiva de los años 90 y 2000, especialmente en producciones de Nickelodeon y Cartoon Network.

Fue el compositor principal de la música de Los Padrinos Mágicos durante sus 10 temporadas, entre 2001 y 2017, trabajo que le valió cuatro nominaciones al Primetime Emmy en la categoría de Outstanding Music and Lyrics.

Entre sus canciones más recordadas se encuentran “I Wish Every Day Could Be Christmas”, “What Girls Love”, “It’s Great To Be a Guy” y “Wish Come True!”, además de haber sido ganador de un premio Annie.

Colaboraciones y otros proyectos

Moon trabajó de manera frecuente con el creador Butch Hartman en otras series emblemáticas como Danny Phantom, para la cual compuso el recordado tema de apertura, y T.U.F.F. Puppy.

Su talento también estuvo presente en producciones como Johnny Bravo, La vaca y el pollo, Las sombrías aventuras de Billy y Mandy, Big Time Rush, La granja y Bunsen Is a Beast, entre muchas otras.

En el cine, participó en la musicalización de películas como The Brady Bunch Movie, A Very Brady Sequel y las adaptaciones live-action de Los Padrinos Mágicos, además de colaborar en bandas sonoras de filmes como Minority Report, Fight Club y Mystic Pizza.

Trayectoria y estilo musical

Nacido el 7 de febrero de 1962 en Fort Atkinson, Wisconsin, Guy Moon se mudó a California en 1986 tras estudiar en la Universidad de Arizona.

Su estilo musical, descrito como enérgico, lúdico y extravagante, encajó perfectamente con el tono humorístico y acelerado de la animación de su época, convirtiéndose en parte esencial de la identidad de varias series.

La familia de Moon confirmó su fallecimiento a través de una publicación en Facebook, en la que expresaron su dolor por la pérdida.

“Ha dejado un legado inconfundible y lo extrañaremos profundamente, tanto nosotros, su familia, como las innumerables personas cuyas vidas impactó”, señalaron en el mensaje.

Asimismo, informaron que se planean celebraciones de su vida: una tentativa para el 7 de febrero, fecha en la que habría cumplido años, en el área de Los Ángeles, y otra posteriormente en su natal Wisconsin.

Guy Moon será recordado como una de las mentes musicales que marcó la infancia de generaciones enteras a través de la animación.