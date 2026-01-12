Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Espectáculos

Muere Guy Moon, compositor de Los Padrinos Mágicos, a los 63 años

Por: Ángeles Núñez

11 Enero 2026, 12:38

Compartir

Guy Moon, cuatro veces nominado al Emmy y compositor de Los Padrinos Mágicos, falleció tras un accidente automovilístico en Los Ángeles

Muere Guy Moon, compositor de Los Padrinos Mágicos, a los 63 años

Guy Moon, el compositor cuatro veces nominado al Emmy y reconocido por su trabajo en la serie animada Los Padrinos Mágicos (The Fairly OddParents), falleció a los 63 años tras sufrir un accidente automovilístico en Los Ángeles, California.

De acuerdo con el forense del condado de Los Ángeles y con un comunicado emitido por su familia, el músico murió el 8 de enero de 2026 a causa de lesiones traumáticas derivadas de una colisión de tráfico.

Una figura clave de la animación

Guy Moon dejó una huella imborrable en la animación televisiva de los años 90 y 2000, especialmente en producciones de Nickelodeon y Cartoon Network.

Fue el compositor principal de la música de Los Padrinos Mágicos durante sus 10 temporadas, entre 2001 y 2017, trabajo que le valió cuatro nominaciones al Primetime Emmy en la categoría de Outstanding Music and Lyrics.

G-ZKjaKXIAEt0zR.jfif

Entre sus canciones más recordadas se encuentran “I Wish Every Day Could Be Christmas”, “What Girls Love”, “It’s Great To Be a Guy” y “Wish Come True!”, además de haber sido ganador de un premio Annie.

Colaboraciones y otros proyectos

Moon trabajó de manera frecuente con el creador Butch Hartman en otras series emblemáticas como Danny Phantom, para la cual compuso el recordado tema de apertura, y T.U.F.F. Puppy.

Su talento también estuvo presente en producciones como Johnny Bravo, La vaca y el pollo, Las sombrías aventuras de Billy y Mandy, Big Time Rush, La granja y Bunsen Is a Beast, entre muchas otras.

G-W7gVTXkAIuzNS.jfif

En el cine, participó en la musicalización de películas como The Brady Bunch Movie, A Very Brady Sequel y las adaptaciones live-action de Los Padrinos Mágicos, además de colaborar en bandas sonoras de filmes como Minority Report, Fight Club y Mystic Pizza.

Trayectoria y estilo musical

Nacido el 7 de febrero de 1962 en Fort Atkinson, Wisconsin, Guy Moon se mudó a California en 1986 tras estudiar en la Universidad de Arizona.

Su estilo musical, descrito como enérgico, lúdico y extravagante, encajó perfectamente con el tono humorístico y acelerado de la animación de su época, convirtiéndose en parte esencial de la identidad de varias series.

La familia de Moon confirmó su fallecimiento a través de una publicación en Facebook, en la que expresaron su dolor por la pérdida.

G-W7gVeXcAACO-7.jfif

“Ha dejado un legado inconfundible y lo extrañaremos profundamente, tanto nosotros, su familia, como las innumerables personas cuyas vidas impactó”, señalaron en el mensaje.

Asimismo, informaron que se planean celebraciones de su vida: una tentativa para el 7 de febrero, fecha en la que habría cumplido años, en el área de Los Ángeles, y otra posteriormente en su natal Wisconsin.

Guy Moon será recordado como una de las mentes musicales que marcó la infancia de generaciones enteras a través de la animación.

Comentarios