Muere Gerardo Taracena, actor mexicano que brilló en Hollywood

El actor mexicano Gerardo Taracena falleció a los 55 años en CDMX. Dejó un legado clave en cine, televisión y teatro, con proyección internacional

El actor mexicano Gerardo Taracena falleció el 31 de enero de 2026 en la Ciudad de México, a los 55 años de edad.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de sus redes sociales, donde expresó sus condolencias a familiares, amigos y a la comunidad artística.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte.

“La ANDA lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena… que descanse en paz”, señaló el organismo en su mensaje oficial.

Una vida dedicada a las artes escénicas

Nacido el 27 de marzo de 1970 en la Ciudad de México, Taracena se formó en el Centro Universitario de Teatro (CUT) de la UNAM.

Inició su carrera como bailarín y actor en la década de 1990, participando en festivales internacionales de teatro y danza, lo que marcó su estilo interpretativo basado en la fuerza corporal y la intensidad emocional.

Gerardo Taracena alcanzó reconocimiento mundial con su papel de “Ojo Medio” en Apocalypto (2006), dirigida por Mel Gibson.

Su carrera incluyó destacadas producciones de Hollywood como Man on Fire (2004), junto a Denzel Washington, y The Mexican (2001), con Brad Pitt.

En el cine mexicano dejó huella en películas como El violín, El infierno y Salvando al soldado Pérez, consolidándose como uno de los actores de carácter más sólidos de su generación.

Éxito en televisión y plataformas digitales

En televisión, Taracena conquistó a nuevas audiencias con su interpretación de Pablo Acosta Villarreal en Narcos: México (Netflix), uno de los papeles más reconocidos de su carrera reciente.

También participó en series como La Reina del Sur, El Señor de los Cielos y Diablero.

Un legado imborrable

Con más de tres décadas de trayectoria y más de 100 proyectos en cine, teatro y televisión, Gerardo Taracena fue reconocido por su versatilidad, presencia escénica y compromiso artístico.

Ganador de un Premio Ariel, su legado permanece como un referente del talento mexicano con proyección global.