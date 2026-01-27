Info 7 Logo
Muere Gabriel Garzón Lozano, voz de 'Topo Gigio' en México

Por: Patricia Agüero

26 Enero 2026, 11:38

En 1994 le dio voz en español a Topo Gigio, el famoso ratoncito italiano, convirtiéndose rápidamente en un referente de la televisión infantil en México

El mundo del entretenimiento infantil está de luto tras darse a conocer el fallecimiento de Gabriel Garzón Lozano, mejor recordado por dar voz al personaje Topo Gigio durante décadas. 

Garzón Lozano, actor, comediante y especialista en doblaje murió a la edad de 57 años.

La noticia fue confirmada por el comediante Jorge Falcón, quien a través de redes sociales expresó su pesar por la partida de quien describió como un gran amigo y artista, enviando un mensaje de despedida lleno de afecto y reconocimiento a su trayectoria.

Hasta ahora, no se han informado de manera oficial las causas de su muerte. No obstante, en días recientes, colegas y familiares habían solicitado apoyo para la donación de sangre, ya que el actor se encontraba hospitalizado debido a complicaciones de salud.

Una voz que acompañó a varias generaciones

Gabriel Garzón nació el 27 de noviembre de 1968 en la Ciudad de México y desde muy joven se integró al mundo del espectáculo. En 1994 le dio voz en español a Topo Gigio, el famoso ratoncito italiano, convirtiéndose rápidamente en un referente de la televisión infantil en México y América Latina.

Su interpretación del personaje destacó por su calidez y ternura, cualidades que marcaron a miles de niñas y niños que crecieron escuchándolo en programas de televisión y presentaciones en vivo.

Además de Topo Gigio, Garzón desarrolló una carrera multifacética como actor de doblaje, titiritero, locutor y productor, participando en proyectos como Una sonrisa con Cepillín y La Casa de la Risa, así como colaboraciones con emblemáticas figuras del entretenimiento familiar.

Legado artístico

Su fallecimiento deja un vacío importante en la industria del doblaje y el entretenimiento infantil. Sin embargo, su voz y su legado permanecerán vivos en la memoria colectiva de quienes crecieron escuchando a Topo Gigio y disfrutaron de su talento sobre los escenarios y la pantalla.

