Muere Freddy Cannon, ícono del rock de los años 60

El cantante Freddy Cannon falleció a los 89 años tras ser diagnosticado con cáncer. Fue una figura destacada del rock and roll con éxitos como 'Palisades Park'

El cantante estadounidense Freddy Cannon, una de las figuras más representativas del rock and roll de finales de la década de 1950 y principios de los años 60, falleció a los 89 años tras una reciente batalla contra el cáncer, informó su representante.

El artista murió el viernes en un centro de cuidados paliativos en California, donde residía desde hace varios años. Su amigo de larga trayectoria, Tom Cuddy, de iHeart Radio, confirmó que Cannon había sido hospitalizado días antes de una entrevista que tenía programada como parte de su despedida pública.

Una voz emblemática del rock

Conocido también como Freddy "Boom Boom" Cannon, alcanzó la fama gracias a canciones como Tallahassee Lassie, Way Down Yonder in New Orleans y Palisades Park, temas que lograron ubicarse entre los primeros lugares de las listas de popularidad en Estados Unidos y el Reino Unido.

Su estilo energético y sus presentaciones llenas de dinamismo lo convirtieron en uno de los artistas favoritos de la primera generación del rock.

El histórico conductor Dick Clark solía elegirlo para abrir sus espectáculos por la capacidad que tenía de encender al público desde el primer tema.

La huella de Cannon trascendió generaciones. Músicos como Mick Jagger, Robert Plant y diversas bandas británicas reconocieron la influencia de sus composiciones, mientras que el escritor Stephen King hizo referencia a su música en varias de sus obras.

Su éxito más recordado, Palisades Park, fue retomado posteriormente por agrupaciones como The Beach Boys y Ramones, consolidándose como uno de los clásicos del rock estadounidense.

Una carrera de más de cinco décadas

Después de dominar las listas de popularidad en los primeros años de los sesenta, Cannon continuó grabando música y realizando presentaciones durante décadas.

En 1981 logró su última aparición en el Billboard Hot 100 y, años más tarde, fue objeto de diversos recopilatorios que celebraron su legado artístico.

También destacó por sus constantes participaciones en el programa American Bandstand, donde estableció un récord de 110 apariciones, además de intervenir en programas de televisión y producciones cinematográficas.

Nacido como Frederick Anthony Picariello Jr. en Massachusetts, Cannon fue compositor de buena parte de su repertorio y siempre defendió su identidad como músico, alejándose de la imagen de simple ídolo juvenil.

Le sobreviven sus hijos, nietos y bisnietos. Su familia agradeció las muestras de cariño recibidas y aseguró que el cantante será recordado como una figura fundamental del rock and roll, cuya música seguirá vigente para las nuevas generaciones.