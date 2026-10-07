Muere Freddie Jackson, icónica voz del soul y el R&B

La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado difundido en la cuenta oficial de Instagram del artista.

El legendario cantante Freddie Jackson, una de las voces más emblemáticas del R&B y el soul en la década de 1980, falleció el pasado lunes 5 de octubre a los 70 años, apenas tres días después de haber celebrado su cumpleaños.

La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado difundido en la cuenta oficial de Instagram del artista.

"Freddie era más que una voz legendaria. Era un alma amable y generosa que amaba a sus fans, su familia, sus amigos y su música. Durante décadas nos dio las canciones que se convirtieron en la banda sonora de nuestras historias de amor, nuestras celebraciones y nuestros recuerdos más preciados", destacó el mensaje enviado por sus allegados.

Esta es su historia

Nacido el 2 de octubre de 1956 en Harlem, Nueva York, Frederick Anthony Jackson inició su formación musical en el canto góspel dentro de la White Rock Baptist Church.

Tras sus primeros pasos en clubes neoyorquinos y su participación en la agrupación Mystic Merlin, su despegue definitivo ocurrió al firmar con Capitol Records en 1984.

Un año más tarde lanzó su álbum debut, Rock Me Tonight, catapultándolo al éxito masivo con sencillos emblemáticos como “Rock Me Tonight (For Old Times Sake)” y “You Are My Lady”, ambos posicionados en el número uno de las listas de R&B en Estados Unidos.

Jackson se consolidó como un referente del estilo quiet storm, caracterizado por producciones sofisticadas y baladas suaves.

A lo largo de los años 80 y principios de los 90, cosechó diez éxitos en la cima de las listas de R&B, obtuvo un premio American Music Award en 1988 por “Nice 'N' Slow” y acumuló dos nominaciones al Grammy.

Su vigencia musical se mantuvo constante con el paso de las décadas a través de giras y nuevas producciones, publicando su último álbum de estudio, My First Love, en 2023.

Su lucha por vivir

En septiembre de 2024, el intérprete reveló públicamente que enfrentaba un diagnóstico de enfermedad renal. A partir de esa etapa, utilizó su plataforma para colaborar con la National Kidney Foundation y concientizar sobre la salud renal.

Hasta el momento, la familia no ha confirmado la causa oficial de su fallecimiento ni ha detallado si su deceso estuvo directamente relacionado con dicha condición médica. Los detalles sobre sus exequias y los homenajes para honrar su legado serán compartidos en los próximos días.