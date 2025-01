Muere ex estrella infantil tras incendiarse su casa en Malibú

La ex estrella infantil Rory Callum Sykes murió en los incendios forestales de Malibú, sin poder salir de su casa debido a discapacidades físicas.

Rory Callum Sykes, una ex estrella infantil de Australia, murió cuando los incendios forestales de Los Ángeles alcanzaron su propiedad en Malibú, compartió su madre Shelley Sykes en redes sociales. El actor de 32 años era conocido popularmente por su papel en la serie de televisión británica de 1998 Kiddy Kapers.

Sykes sufría parálisis cerebral y también era un orador motivacional sobre cómo vivir con discapacidades. Según se informa, murió de monóxido de carbono después de que su madre no logró sacarlo de su casa porque no podía caminar.

"Con gran tristeza tengo que anunciar la muerte de mi hermoso hijo Rory Sykes en los incendios de Malibú ayer. Estoy totalmente desconsolada. Era un australiano nacido en Gran Bretaña que vivía en Estados Unidos, un hijo maravilloso, un regalo que nació el día de mi cumpleaños y el de su abuela, el 29 de julio de 1992”, dijo en un largo homenaje a su hijo en X (antes Twitter).

