Muere Elke Sommer, actriz alemana que filmó con Newman y Sellers

Una de sus películas más conocidas fue 'Un disparo en la sombra', junto a Peter Sellers, un clásico de la saga de 'La Pantera Rosa'.

La actriz alemana Elke Sommer, descubierta a finales de la década de los 50 por el actor y director italiano Vittorio De Sica, y que dio el salto a Hollywood en los 60, donde rodó con grandes estrellas como Paul Newman y Peter Sellers, murió anoche a los 85 años en su casa de Bel Air, informan este jueves los medios.

La actriz, nacida el 5 de noviembre de 1940 en Berlín, murió de insuficiencia cardíaca tras un largo periodo postrada en la cama de su domicilio en el distrito de Bel Air, en Los Ángeles, según el diario Bild apoyándose en informaciones de su círculo más cercano de amigos.

Sommer nunca había podido imaginarse una vida sin su marido Wolf Walther, que murió el pasado 22 de julio a los 77 años tras una larga lucha contra el cáncer, "y desde entonces su estado no había dejado de empeorar", explicó el fotógrafo muniqués Erwin Schneider, que conocía a la actriz desde hacía décadas y fue informado anoche de la muerte de su amiga.

"Ahora podrá reunirse pronto finalmente de nuevo con su querido marido", agregó en declaraciones a Bild.

El hijastro de Sommer, Sebastian Walther, que había dejado atrás toda su vida en Alemania para estar primero con su padre y cuidar después a la actriz, se ocupará, como era el deseo de su madre, de que las cenizas de ambos sean trasladadas a la tumba familiar en la localidad bávara de Marloffstein, en el sur de Alemania, donde se habían casado en 1993.

La actriz, hija única del pastor protestante Peter Schletz y de su esposa, Renate Topp, con talento para los idiomas -llegó a hablar seis- no soñaba con Hollywood, sino con convertirse en traductora, pero a finales de la década de los 50 fue descubierta por De Sica en unas fotografías después de ser elegida 'Miss Viareggio' en 1958 durante unas vacaciones en esa localidad costera italiana.

El actor y director italiano la llevó a Roma y en poco tiempo ya se encontraba ante la cámara.

En 1959, el productor cinematográfico berlinés Artur Brauner la contrató y Sommer interpretó varios papeles en Alemania antes de dar el salto a Hollywood a principios de los 60, donde actuó junto a algunas de las mayores estrellas de su época.

Así, compartió pantalla con Paul Newman y Edward G. Robinson en 'El premio' (1963), lo que le valió incluso un Globo de Oro a la mejor actriz revelación en 1964.

Una de sus películas más conocidas fue 'Un disparo en la sombra', junto a Peter Sellers, un clásico de la saga de 'La Pantera Rosa'.

A lo largo de su carrera sumó alrededor de centenar de apariciones en cine y televisión, además de labrarse un nombre como cantante, actriz de teatro y pintora.