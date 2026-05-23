Muere el reguetonero Degezeta a los 22 años en Culiacán

El artista, cuyo nombre real era Mario Alberto Barreto Domínguez, fue atacado a balazos mientras viajaba a bordo de un automóvil

El mundo de la música urbana en México se encuentra de luto luego de confirmarse la muerte del cantante Degezeta, quien perdió la vida a los 22 años tras un ataque armado registrado en Culiacán, Sinaloa.

El artista, cuyo nombre real era Mario Alberto Barreto Domínguez, fue atacado a balazos mientras viajaba a bordo de un automóvil en las inmediaciones del antiguo estadio Ángel Flores. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados interceptaron el vehículo y abrieron fuego en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.

Junto al cantante también murió otra persona identificada como Iván Marlon, integrante de su equipo de trabajo. Autoridades locales, elementos del Ejército Mexicano y cuerpos de emergencia arribaron rápidamente al lugar, aunque ambas víctimas ya no contaban con signos vitales.

La noticia causó gran impacto entre seguidores de la música urbana, ya que Degezeta comenzaba a ganar popularidad dentro del género gracias a sus temas y colaboraciones en plataformas digitales. Incluso, el cantante formaba parte del sello Hyphy Music Inc y ya acumulaba miles de reproducciones en Spotify y redes sociales.

Tras darse a conocer el fallecimiento, amigos, fanáticos y otros artistas comenzaron a compartir mensajes de despedida y condolencias para la familia del joven cantante, recordándolo como una de las nuevas promesas del reguetón mexicano.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantiene abierta la investigación para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables. Sin embargo, hasta ahora no se reportan personas detenidas relacionadas con el caso.

La muerte de Degezeta vuelve a generar preocupación dentro del medio artístico y musical, especialmente entre jóvenes exponentes del regional urbano y reguetón mexicano que han buscado abrirse paso en distintas ciudades del país.