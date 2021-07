Muere el padre de Robert Downey Jr. a los 85 años

El cineasta Robert Downey Sr., padre del actor Robert Downey Jr., quien padecía Parkinson falleció a los 85 años

Por: Luz Camacho

julio, 07, 2021

Nueva York, EUA.- Robert Downey Sr., actor, cineasta y padre del "Iron Man" Robert Downey Jr., murió la madrugada de este miércoles mientras dormía en su casa en la ciudad de Nueva York, informó Daily News.

Downey Sr., quien cumplió 85 años el mes pasado, tenía cinco años luchando contra la enfermedad de Parkinson.

La noticia fue confirmada por el actor Robert Downey Jr., popular por su personaje de Iron Man, a través de Instagram.

Carrera de Robert Downey Sr.

El padre de Robert Downey Jr., fue una figura del cine independiente de Estados Unidos durante las décadas de los 50 y 60.

En su faceta de actor, Downey Sr. participó en películas como "Boogie Nights", "Magnolia" y " To Live And Die in LA".

Y como director fue reconocido por sus cintas de micro presupuesto como "Putney Swope" y "Greaser's Palace".