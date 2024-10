Muere 'El Kompa Yaso’, famoso comediante de ‘Chisme No Like’

Eleazar del Valle, mejor conocido como "El Kompa Yaso", falleció este 17 de octubre a los 53 años tras un grave accidente cerebrovascular que lo mantuvo en coma inducido.

Originario de Hidalgo, el comediante era una figura destacada en la comedia en México, participando en programas como “Chisme No Like”, donde se destacó por su papel como suplente de Javier Ceriani, y realizando presentaciones en vivo por todo el país.

La noticia de su delicado estado de salud se conoció el 15 de octubre, cuando su sobrina Ximena Santamaría reveló que estaba intubado y sedado en un hospital, esperando que no hubiera daño cerebral. Sin embargo, su situación no mejoró y hoy se confirmó su fallecimiento.

“Al parecer, tuvo un evento cerebrovascular. Ahorita él está intubado, sedado. Estamos esperando que no haya algún daño cerebral. Sí (está en coma inducido). Tiene dos medicamentos, lo tienen dormido ahorita. Esperamos que se les pueda ir retirando y ver cómo despierta (…), el pronóstico que nos dan es reservado. No sabemos cómo va a despertar. No sabemos si va a tener un daño cerebral. No saben qué esperar cuando le quiten los medicamentos. Ahorita, lo que han dicho los médicos es que ya le van a retirar los medicamentos”, explicó Santamaría.

"El Kompa Yaso", a pesar de no haber finalizado sus estudios en Actuación y Dirección en la UNAM, construyó una carrera sólida y se ganó el cariño del público con su humor y carisma.

En 2022, fue diagnosticado con insuficiencia renal y recibió un trasplante de riñón, pero su salud siguió deteriorándose, llevándolo a ser hospitalizado en febrero de 2024 debido a complicaciones relacionadas con su tratamiento, y su condición se mantuvo crítica.

Las redes sociales se han llenado de mensajes de despedida y apoyo a su familia, lamentando la pérdida de un comediante que supo conectar con su audiencia.

