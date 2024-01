Muere el influencer Sebastián Bautista; esto se sabe

"‘Sebas’, te nos fuiste muy pronto ‘chiquis’, no sabes el dolor que me dejas con tu partida y no solo a mí, a todos los que te conocimos, eras una persona llena de luz y alegría que lo contagiabas a cualquiera… Gracias por los buenos momentos y por darme la dicha de ser tu mejor amiga", expresó Diana en el mensaje de despedida.