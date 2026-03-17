Muere el guitarrista de Motörhead, Phil Campbell, a los 64 años

El guitarrista murió luego de enfrentar una prolongada batalla médica en cuidados intensivos tras someterse a una compleja cirugía.

El guitarrista de la banda británica de hard rock Motörhead, Phil Campbell, murió a los 64 años luego de enfrentar una prolongada batalla médica en cuidados intensivos tras someterse a una compleja cirugía. La noticia fue confirmada inicialmente por su familia y posteriormente por el propio grupo mediante comunicados difundidos en redes sociales.

"Con enorme tristeza informamos el fallecimiento de Philip Anthony Campbell", publicó la banda en sus cuentas oficiales, acompañando el mensaje con una fotografía en blanco y negro del músico y un emotivo homenaje.

En su mensaje, el grupo recordó al guitarrista como un artista excepcional y una figura clave dentro de la agrupación. También destacaron su personalidad alegre y cercana, cualidades que, aseguraron, lo convirtieron en un compañero inolvidable dentro y fuera de los escenarios.

"Phil fue un guitarrista extraordinario, además de compositor e intérprete. Llevaba a Motörhead en la sangre. Su talento con la guitarra era innegable, pero lo que más destacaba era su gran corazón. No podías estar a su lado sin esbozar una sonrisa, porque simplemente amaba vivir y disfrutó la vida con enorme alegría".

Más de tres décadas en Motörhead

Phil Campbell se integró a Motörhead en 1984. Aunque no formó parte de la alineación original, permaneció dentro de la banda durante más de tres décadas, consolidándose como uno de los músicos más representativos del grupo.

Su trayectoria con la agrupación se extendió durante 31 años, hasta 2015, cuando la banda se disolvió tras la muerte de su emblemático vocalista y líder, Lemmy Kilmister.

Durante ese tiempo participó en múltiples producciones discográficas y giras internacionales que consolidaron a Motörhead como una de las agrupaciones más influyentes del hard rock y heavy metal.

Continuó su carrera junto a sus hijos

Tras el final de Motörhead, Campbell decidió continuar con su carrera musical y formó su propio proyecto llamado Phil Campbell and The Bastard Sons, banda que integró junto a tres de sus hijos.

Con esta agrupación siguió presentándose en distintos escenarios y realizando giras internacionales, manteniendo vivo su vínculo con el público del rock.

Recientemente ofreció un concierto en su ciudad natal, Pontypridd, en Gales, donde el espectáculo registró lleno total con el cartel de "no hay entradas".

"El mundo acaba de perder un enorme rayo de luz y estamos devastados", concluyó Motörhead en su mensaje de despedida.

El legado de Motörhead en la historia del rock

La banda Motörhead fue fundada en 1975 en Londres y alcanzó su mayor auge a principios de la década de 1980.

Discos emblemáticos como Ace of Spades y No Sleep ’til Hammersmith lograron posicionarse entre los primeros lugares de las listas británicas, consolidando a la agrupación como una referencia obligada dentro del hard rock.

El legado musical del grupo y la influencia de Phil Campbell continúan siendo reconocidos por generaciones de seguidores del rock en todo el mundo.