Muere el diseñador Giorgio Armani, el 'rey' de la moda italiana

Por: EFE 04 Septiembre 2025, 07:26

El diseñador Giorgio Armani, considerado el 'rey' de la moda italiana, falleció este jueves a los 91 años en Milán, acompañado de su familia y de Leo Dell'Orco, su compañero durante los últimos 20 años, informó su grupo empresarial.