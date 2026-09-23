Muere el cantante y compositor portugués Jorge Palma

Sus familiares y representantes informaron que el músico sufrió un paro cardiorrespiratoria y destacaron el legado de más de medio siglo de carrera.

El cantante, pianista y compositor portugués Jorge Palma falleció la noche del lunes a los 76 años, según anunció su familia, una pérdida que ha suscitado mensajes de reconocimiento del primer ministro, Luís Montenegro, y del secretario general del Partido Socialista, José Luís Carneiro.

En un comunicado difundido en las redes sociales del artista, sus familiares y representantes informaron que el músico sufrió un paro cardiorrespiratoria y destacaron el legado de más de medio siglo de carrera.

“Jorge Palma se va, pero su música permanece”, escribió Montenegro en la red social X, donde subrayó la presencia de sus canciones en la memoria de varias generaciones y su contribución a la cultura portuguesa. El jefe del Gobierno trasladó sus condolencias a la familia y los amigos del artista.

Carneiro recordó al músico como un “hombre libre” y destacó su creatividad, su autenticidad y una obra que convirtió también la música en una celebración de la libertad.

Nacido en Lisboa el 4 de junio de 1950, Jorge Manuel d’Abreu Palma comenzó a estudiar piano a los seis años y se acercó al pop y al rock durante la adolescencia, cuando aprendió a tocar la guitarra de forma autodidacta.