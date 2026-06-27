Muere el animador mexicano Luis de la Rosa en accidente de tren

El animador mexicano Luis de la Rosa falleció tras ser atropellado por un tren en Annecy, donde asistía al Festival Internacional de Animación

El animador e ilustrador mexicano Luis de la Rosa falleció a los 34 años tras ser atropellado por un tren mientras se encontraba en la ciudad de Annecy, Francia, donde asistía al Festival Internacional de Cine de Animación y a la feria especializada MIFA.

El accidente ocurrió el miércoles 24 de junio en el centro de Annecy, sobre las vías férreas ubicadas junto a la Avenue de Brogny, una zona con acceso restringido al público y protegida por un vallado.

De acuerdo con el diario regional Le Dauphiné Libéré, Luis de la Rosa caminaba cerca de las vías, a la altura de la Avenue Aristide-Briand, cuando fue embestido por un tren del servicio Léman Express, que lo arrastró varios metros.

El maquinista detectó su presencia cerca del borde de las vías y activó la bocina para advertirle de la proximidad del convoy. Sin embargo, el impacto no pudo evitarse.

Elementos del cuerpo de bomberos y un equipo médico acudieron al lugar, pero únicamente pudieron confirmar que el animador había fallecido en el sitio.

Autoridades investigan lo ocurrido

Según el reporte, Luis de la Rosa portaba una acreditación del Festival de Animación de Annecy al momento del accidente, ya que se encontraba en la ciudad para participar en las actividades del encuentro internacional.

Las autoridades francesas abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

Asimismo, se prevé que el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy le rinda un homenaje durante la ceremonia de clausura.

Una trayectoria destacada en la animación

Luis de la Rosa desarrolló una carrera en la industria de la animación participando en reconocidas producciones para cine y televisión, entre ellas Spider-Man: Across the Spider-Verse, My Little Pony, Space Jam: A New Legacy y Cloudy With a Chance of Meatballs: The Series.

Su trabajo más reciente fue el cortometraje Axolodyssey, dirigido por Jon Densk. Además, durante el Festival de Annecy había presentado su proyecto original Ash Raider World.

Tras conocerse la noticia, colegas y seguidores expresaron sus condolencias en redes sociales.