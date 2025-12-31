Muere el actor estadounidense Isiah Whitlock Jr

Diversos medios de comunicación informaron que el actor falleció tras una breve enfermedad, donde no se dieron más detalles al respecto.

El actor estadounidense Isiah Whitlock Jr. falleció en la tarde del martes a los 71 años de edad mediante información de su agente Brian Liebman quien anunció el fallecimiento desde cu cuenta de instagram.

"Con tremenda tristeza comparto el fallecimiento de mi querido amigo y cliente Isiah Whitlock Jr. Si lo conocieron, lo amaron. Un actor brillante, aún mejor persona", indica parte del mensaje publicado por el agente en Instagram, junto a una foto de ambos.

Diversos medios de comunicación adentrados a los espectáculos y al mundo del entretenimiento informaron que el actor falleció tras una breve enfermedad, donde no se dieron más detalles al respecto.

El actor nacido en South Bend en 1954, tenía una larga trayectoria en cine, con frecuentes colaboraciones con el director Spike Lee en películas como 'BlacKkKlansman', 'Da 5 Bloods', 'She Hate Me', '25th Hour', 'Red Hook Summer' y 'Chi-Raq'.

Precisamente fue en una de esas películas, '25th Hour', donde su manera de pronunciar la palabra 'shit' mencionándolo de una forma carismática y única en la actuación, se convirtió en un sello personal que repetiría en otros proyectos y pasaría a formar parte de la cultura pop.

La muerte generó un gran impacto dentro del mundo de la actuación entre compañeros y conocidos del aclamado actor, Spike Lee reaccionó a la muerte de Whitlock Jr. publicando una foto de ambos en Instagram y una dedicatoria: "Hoy me enteré del fallecimiento de mi muy querido hermano Isiah Whitlock. Que Dios lo bendiga".