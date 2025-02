Muere el actor chino Liang You Cheng a los 27 años

Un actor chino Liang Youcheng, de 27 años de edad, falleció el 30 de enero, después de supuestamente contraer gripe.

Según medios locales, Liang Youcheng tenía un resfriado común, pero su condición se deterioró, lo que provocó una infección del sistema nervioso central.

A pesar de que lo llevaron de urgencia al hospital, sucumbió rápidamente a la agresiva enfermedad.

El actor falleció el segundo día del Año Nuevo chino sin ningún familiar a su alrededor en ese momento.

Liang era conocido por su papel en el drama chino "Echo for Her Voice".

Se ha especulado en la red social china Weibo que Liang murió de gripe A, aunque no ha habido confirmación.

El virus de la gripe A, provoca síntomas como fiebre, dolor de garganta y tos similares a los de un resfriado. En casos graves como el de Liang, el virus puede ser mortal.

Liang tuvo papeles en dramas como "Echo of Her Voice" y "My Heart" y estaba previsto que protagonizara la próxima serie "It Girl in Tang Dynasty".

Este caso es similar al reciente fallecimiento de la actriz taiwanesa Barbie Hsu, quien falleció debido a una neumonía relacionada con la gripe.

La coincidencia ha alarmado a los internautas chinos, que han establecido coincidencias entre los dos casos y han suscitado preocupación por los peligros a menudo subestimados del virus de la gripe.

Actriz taiwanesa Barbie Hsu

